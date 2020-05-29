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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2514) الجمعة 29/5/2020
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية تبقي الباب مفتوحاً لمبادرة توقف «الضم»
عريقات يدعو دول العالم لتحويل مواقفها الرافضة للضم الإسرائيلي لواقع عملي
أوقاف القدس تصدر تعليماتها حول الصلاة بالمسجد الأقصى
الكيلة: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في قلقيلية
الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية
بدران يبحث مع قادة الفصائل تحديات القضية الفلسطينية
البزم: انهينا كافة الترتيبات لتأمين وإنجاح انعقاد امتحانات الثانوية العامة (توجيهي)
نتيجة الاعتقال.. تدهور الوضع الصحي لممثل "حماس" في السعودية
التربية والتعليم: 78480 طالبًا سيتوجون لتقديم امتحانات الثانوية العامة يوم السبت المقبل
"فتح" تبحث قرار إنهاء العلاقة مع "إسرائيل" وأمريكا
اشتية: عباس ردّ على الخروقات الإسرائيلية بـ"عدم باستطاعته الالتزام بالاتفاقيات"
"الإعلامي الحكومي" يطالب "الأسوشيتدبرس" بالتراجع عن فصل الصحفي حمد
أخبار إسرائيلية
توبيخ وزيرة إسرائيلية تطاولت على غانتس
نتنياهو: الدولة الفلسطينية لن تكون دولة ولا مستقلة
نتنياهو: لن نضمّ أريحا وسيبقى فلسطينيو الأغوار رعايا ولن ننفعل حيال احتجاجات ملك…
نجاح إسرائيل في الحرب ضد وباء الكورونا
السجن عامين لضابط إسرائيلي سرق فلسطينيين عند نقطة تفتيش بالضفة
نتنياهو: صفقة القرن الحلم التاريخي للشعب اليهودي
اخبار دولية
بعثات الاتحاد الأوروبي تعرب عن قلقها إزاء تنفيذ الاحتلال عمليات هدم في الضفة والقدس
أسوشيتدبرس" تؤكد تلقيها شكوى من الشرطة الفلسطينية بحق الصحفي حمد
وزراء تشيكون يحذرون من ضم الضفة الغربية
أخبار عربية
السعودية ترد على طلب حماس بإطلاق سراح معتقليها بتشديد إجراءات الاعتقال ومنع الزيارات-…
السعودية تؤكد استمرار تعليق العمرة والزيارة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
بمناسبة 70 عاما على تأسيس الموساد: رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية يراجعون مخططاتهم ويشككون في جدوى الاغتيالات
العالول: التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال فرصة تاريخية للتخلص من القيود التي تكبل…
سلطات الاحتلال تعاقب الأسير المضرب عن الطعام جنازرة وتنقله مجددا لسجن آخر وتضعه…
جيش الاحتلال يتوقع حدوث مواجهات شعبية ومسلحة مع الفلسطينيين بعد تطبيق خطة الضم
الاحتلال الإسرائيلي يمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي
الشرق الأوسط
السلطة الفلسطينية تبقي الباب مفتوحاً لمبادرة توقف «الضم»
إسرائيل تتوقع موجة وبائية ثانية... وتقرر مواجهتها بلا حجر
الخليج الإماراتية
الاحتلال يمنع ترميم الحرم الإبراهيمي ويصادر أرضاً في سلوان
الأهرام المصرية
بعثات الاتحاد الأوروبي تعرب عن قلقها إزاء تنفيذ الاحتلال عمليات هدم في الضفة والقدس
الشروق المصرية
«التحرير الفلسطينية» تدعو دول العالم لتحويل مواقفها الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية إلى واقع عملي
فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الغد الأردنية
أوقاف القدس تصدر تعليماتها حول الصلاة بالمسجد الأقصى
الشرق القطرية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين شمالي الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
كتلة الصحفي تدين وشاية الناطق باسم الشرطة برام الله بالصحفي حمد
الاحتلال يوقف العمل بحفرية بناء جنوب بيت لحم
"الفيسبوك عنصري".. حملة إلكترونية ترفع الصوت عاليًا ضد معاداة المحتوى الفلسطيني
قضاءٌ متردٍّ ومحاسبةٌ غائبةٌ.. مؤشرات على واقع خطير بمحافظات الضفة
تحديد أعداد المصلين بالأقصى.. هل تفجر الغضب المقدسي ضد الاحتلال؟
الاحتلال ينقل الأسير "جنازرة" إلى عزل "النقب"
القدس المحلية
تحذيرات إسرائيلية من خطورة مواجهة دامية بالضفة ودعوات للتقارب بين واشنطن والسلطة
جامعة براون المرموقة تُسمي أحد أقسامها باسم الشاعر محمود درويش
إصابة مواطن سقط في بئر ماء بالخليل
بلدية غزة تعمل على تنظيم الاستراحات على الشاطئ والبسطات على المفارق
الحياة الجديدة
تسجيل حالتي وفاة بصفوف جالياتنا في السعودية والإمارات
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم أجزاء من منزلها
أبواب المسجد الأقصى ستفتح الأحد المقبل
الفرا يشيد بمواقف دول الاتحاد الاوروبي المعارضة لقرار اسرائيل ضم أجزاء
الاحتلال يفرج عن أمين سر حركة فتح في "العيساوية "
الأيام
»مقاهي رام الله ومطاعمها بعد كورونا.. مذاق مختلف
»12 إصابة جديدة بـ"كورونا" بقلقيلية والخليل ووفاة فلسطينيَّين في مصر والسعودية
»السفارة الأميركية في إسرائيل تحذر رعاياها في الضفة الغربية وغزة
»إسرائيل ستجري 100 ألف فحص مخبري تحسباً من موجة كورونا ثانية
وكالة صفا
بحث إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال
الاحتلال يوقف العمل ببناء ويحتجز شبانًا ببيت لحم
لقاء أمني بين السلطة والاحتلال "خشية تدهور إدارة الأمور"
الاحتلال يخطر بهدم 6 منازل برام الله
عيسى يُطالب بإجراءات أممية لوقف الاستيطان ومصادرة الأراضي
هيئة مكافحة الفساد تشارك في اجتماع دولي
الصفدي و"ملادينوف" يبحثان جهود منع تنفيذ "إسرائيل" مخطط الضم
منصور يُطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين
وكالة الرأي الفلسطينية
الأسير "جنازرة" يواصل إضرابه ضد اعتقاله الإداري
النيابة العامة بغزة توضح قضية الصحفي "حسّان"
التنمية تنشر حصيلة ما وفرته للمحجورين صحياً في رمضان
وفاة مواطن فلسطيني بفيروس كورونا بمصر
بالأرقام... اختبارات "التوجيهي" المرتقبة في غزة
اعتماد صرف دفعات المقاولين بغزة ضمن المنحة الكويتية
مدير تعليم خان يونس يجتمع بلجنة المتابعة ومراقبي الحراسات
الصحة: لقاء تقييم لأداء عمل مراكز الحجر الصحي
فلسطين اليوم
بسبب مخالطتهم مصاب.. تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية
المستوطنون يثيرون قلق أميركا و"إسرائيل" بشأن "الضم"
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدتي يعبد وقباطية في جنين
رابط فحص المستفيدين من صندوق "وقفة عز" 700 شيكل لغزة
تيار المقاومة والتحرير يدعو للحشد في الاقصى الجمعة وعدم الخضوع لاشتراطات الاحتلال
إصابة طفل بحادث سير غرب مدينة غزة
الاحتلال الإسرائيلي يقرر فتح المعابر والحواجز أمام العمال الفلسطينيين
طالع جدول امتحانات الثانوية العامة في الضفة وغزة
سما نيوز
صور.. الشرطة تنقذ أم وأبنائها من تهديد الأب بالقتل في بيت لحم
وفاة 3 إسرائيليين وارتفاع في أعداد المصابين بـ"كورونا"
إنهاء الاستعدادات لاستقبال المصلين في "الأقصى" الأحد وفق شروط السلامة
3 إصابات جراء حادث سير وسط غزة
"مجلس التعليم" يسمح بدوام الموظفين في كافة مؤسساته دون الطلبة
الأوقاف بغزة تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال أداء صلاة الجمعة
بلدية الخليل تؤهل شارع "حارة الزغير" وتُعَبّده
عرب 48
إشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل
الإرشادات الوقائية للمصلين في المسجد الأقصى
مداهمات واعتقالات في يعبد وقباطية
وكالة وفا
اشتية: استمرار مؤتمر المانحين رسالة هامة في وجه محاو..
رواجبة: إغلاق احترازي لقرى جنوب قلقيلية بعد اكتشاف ا
بيت لحم: الشرطة تلقي القبض على مواطن هدد زوجته وأطفا..
الصحة: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة..
نابلس: القوى والفصائل تؤكد ضرورة الذهاب للميدان للتص
حدث في مثل هذا اليوم
- 29 أيار (مايو)
- 2002م عملية فدائية في مستوطنة إيتمار الإسرائيلية أدت إلى مقتل 3 من المستوطنين وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة.. وقد تبنت كتائب شهداء الأقصى العملية.
- 2001م عملية استشهادية على حاجز التفاح في مدينة خانيونس، حيث قام الاستشهادي إسماعيل عرفات عاشور بتفجير نفسه في رتل من الجنود الإسرائيليين. مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 4 بجراح اثنان منهم في حالة الخطر، وفي تبنت كتائب القسام العملية.
- 1996م عودة اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى الحكم بقيادة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل وتجميد عملية السلام.
- 1994م مقتل جندي إسرائيلي في هجوم على موقع عسكري شرق قطاع غزة.
- 1993م (60) معتقلا فلسطينيا في السجون المصرية يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام.
- 1948م قرار مجلس الأمن رقم (50): بالتوصل إلى إيقاف الأعمال العدائية في فلسطين، دون إجحاف بحقوق ومطاليب وموقف العرب أو اليهود. ومجلس الأمن في هذا القرار، ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تأمر بإيقاف جميع أعمال العنف المسلح لمدة أربعة أسابيع.
- 1948م القوات الصهيونية تقتحم أرض لبنان متخطية حدود فلسطين من أجل تفريق القوات العربية.
- 1923م بريطانيا توقف العمل بالدستور الفلسطيني في المناطق الخاضعة للانتداب.
- 1921م انعقد المؤتمر في الفترة من (29/5-2م/6/1921) برئاسة موسى كاظم الحسيني وحضور أكثر من مائة مندوب من مختلف أنحاء فلسطين في ظل ظروف خطيرة كانت تمر فيها البلاد وخاصة الهجرة اليهودية وثورة يافا.