النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2514)  الجمعة 29/5/2020

1948م قرار مجلس الأمن رقم (50): بالتوصل إلى إيقاف الأعمال العدائية في فلسطين، دون إجحاف بحقوق ومطاليب وموقف العرب أو اليهود. ومجلس الأمن في هذا القرار، ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تأمر بإيقاف جميع أعمال العنف المسلح لمدة أربعة أسابيع.