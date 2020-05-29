مدرسة تصنع دمى على شكل طلابها تعبيرا عن اشتياقها

عبرت مدرسة عن اشتياقها لطلابها أثناء فترة الحجر الصحي بطريقة ملفتة ومميزة، حصلت على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

وصممت المدرّسة الهولندية "فن دير دين" مجموعة دمى تشبه إلى حد كبير الأطفال الذين تشرف على تدريسهم في صفها، ووضعتهم على الحائط، بالطريقة التي يتوزعون بها في حصتهم المدرسية.

وقالت المدرسة في تصريح لها نقله موقع "mymodernmet"، معبرة عن اشتياقها لطلابها "لقد كانت المدرسة مغلقة لفترة طويلة، هذا آلمني كثيرًا، أنا أفتقد وجودهم هنا".

واعتبرت أنها بهذه الطريقة تستطيع رؤيتهم كل يوم، على أمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وكانت المدارس الهولندية قد أغلقت أبوابها بعد تفشي وباء فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".