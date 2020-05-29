وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة تصنع دمى على شكل طلابها تعبيرا عن اشتياقها وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2514) الجمعة 29/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات في حادث سير وسط غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن فتح المعابر أمام العمال الأحد بشكل يومي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف القدس تصدر تعليماتها حول الصلاة بالمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية: تسجيل حالتي وفاة بصفوف جالياتنا في السعودية والإمارات وكالة الرأي الفلسطينية اسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس:انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "جنازرة" يواصل إضرابه ضد اعتقاله الإداري وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة بغزة توضح قضية الصحفي "حسّان"
أخبار » الرياضة و الملاعب

بلاتينى يبهر الطليان بهدف مهارى رائع

29 آيار / مايو 2020 07:36

1
1

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتينى، أحد أجمل أهدافه خلال مسيرته الكروية، فى مرمى فريق بيسكارا، بالدوري الإيطالي ، خلال موسم 1982 – 1983، عندما كان ضمن صفوف فريق يوفنتوس.

أحرز بلاتينى، هدفه الخرافى فى شباك فريق بيسكارا، بعد أن راوغ خط دفاع الخصم بالكامل، بمهارة فردية رائعة، لينفرد بالحارس ويضعها من فوق رأسه، فى الشباك.

جدير بالذكر أن، النجم الفرنسي السابق، انضم لصفوف فريق يوفنتوس، فى صيف عام 1982، قادما من فريق سانت إيتيان الفرنسي، وخاض مع فريق السيدة العجوز، 222 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 103 أهداف. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟