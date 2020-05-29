بلاتينى يبهر الطليان بهدف مهارى رائع

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتينى، أحد أجمل أهدافه خلال مسيرته الكروية، فى مرمى فريق بيسكارا، بالدوري الإيطالي ، خلال موسم 1982 – 1983، عندما كان ضمن صفوف فريق يوفنتوس.

أحرز بلاتينى، هدفه الخرافى فى شباك فريق بيسكارا، بعد أن راوغ خط دفاع الخصم بالكامل، بمهارة فردية رائعة، لينفرد بالحارس ويضعها من فوق رأسه، فى الشباك.

جدير بالذكر أن، النجم الفرنسي السابق، انضم لصفوف فريق يوفنتوس، فى صيف عام 1982، قادما من فريق سانت إيتيان الفرنسي، وخاض مع فريق السيدة العجوز، 222 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 103 أهداف.