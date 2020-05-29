زيدان يضحي بأربعة لاعبين من أجل التعاقد مع بوغبا

يواصل ريال مدريد تدريباته استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الإسباني بعد نحو أسبوعين، غير أن اهتمام المدرب زين الدين زيدان لا يقتصر فقط على الاستعداد لما تبقى من مباريات الموسم، إذ يخطط لتحقيق حلم مؤجل بالتعاقد مع مواطنه بول بوغبا.

وكان بوغبا أبرز اسم طلبه زيدان منذ عودته لقيادة النادي الملكي العام الماضي، ولقيت محاولات إدارة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب رفضا مستمرا من فريقه مانشستر يونايتد.

ويبدو أن زيدان اتفق مع إدارة الريال على تقديم عرض جديد لإغراء "الشياطين الحمر"، وإقناعهم بالتخلي عن خدمات بطل العالم مع المنتخب الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن العرض يتضمن السماح برحيل أربعة لاعبين من مدريد مقابل وصول بوغبا من مانشستر.

وأوضحت الصحيفة أن القائمة تضم الكولومبي خاميس رودريغيز والنرويجي مارتن أوديغارد والإسبانيين لوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز.

ورغم أن إدارة مانشستر يونايتد أكدت في مناسبات سابقة تمسكها باللاعب الفرنسي، الذي يعد أغلى صفقة في تاريخ الفريق، فإن تداعيات أزمة فيروس كورونا قد تجبرها على إعادة النظر في هذا الموقف، والاستماع للعرض الجديد من ريال مدريد.