ليفربول مهدد بخوض مبارياته فى الدوري الإنجليزي على ملاعب محايدة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مهدد بخوض مبارياته المتبقية فى الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 – 2020، على ملاعب محايدة، خاصة وأنها تصنف ضمن المباريات ذات الخطورة العالية، بجانب مباريات الديربيات، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الحالية، خوفا من تزاحم الجماهير.

قالت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، إن مباريات ليفربول، بالإضافة إلى مواجهات الديربى فى الدوري الإنجليزي، قد تلعب فى ملاعب محايدة، مع استئناف الموسم الحالى من البريميرليج، فى منتصف شهر يونيو المقبل.

أضافت الصحيفة، أن المسئولين يعتبرون مباريات الريدز، المتبقية فى الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي، ذات خطورة عالية، خوفا من تزاحم الجماهير، مع اقتراب الفريق من تحقيق لقب المسابقة للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إجتماع رابطة البريميرليج المقبل، المقرر له فى الرابع من شهر يونيو المقبل، سوف يتم خلاله التصويت على إقامة تلك المباريات على ملاعب محايدة، من عدمه.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت إلى إتفاق رابطة الدوري الإنجليزي مع الأندية، على استئناف الموسم الحالى بداية من يوم 17 يونيو المقبل.

ويتصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، مع تبقى 9 جولات على نهاية المسابقة.