فوائد تناول الزيتون على صحتك وجمال بشرتك

الزيتون واحد من الأطعمة التى نهتم بوضعها على السفرة دائما وهو من الأطعمة التى يفضلها الكثيرون، نظرا لمذاقه المختلف وألوانه وأشكاله المتعددة، فضلا عن ذلك يحتوى الزيوت على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض، وحسب ما ذكره موقع olivemypickle فأن فوائد الزيتون هو:

فوائد تناول الزيوت على الصحة:

1:يحتوى الزيتون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى.

2: يحتوى الزيتون على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية.

3:يعتبر الزيتون من افضل الاطعمة التى تساعد على تقليل الالتهابات وتعزيز صحة الجسم حيث يحتوى على عناصر وخصائص مضادة للالتهاب والالم.

4:يحتوى الزيتون على كمية عالية من البوتاسيوم والكالسيوم وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والضعف.

5:يعتبر الزيتون من الأطعمة التى تعمل على تحسين مستوى الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

6:يعتبر الزيتون من الاطعمة الغنية بالفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة المناعة ومقاومة الجراثيم والعدوى.

7:يحتوى الزيتون على بعض المركبات التى تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على التركيز.

8:تناول الزيتون يعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج الانيميا ومقاومة الأمراض.

9:ينصح بتناول الزيتون لتعزيز صحة البشرة وحمايتها من الالتهاب والجفاف ، كما له دور كبير فى تقوية جذور الشعر ومن الممكن استخدام زيت الزيوت باستمرار على البشرة والشعر.