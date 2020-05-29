5 آثار جانبية لتناول البطيخ

تعتبر فاكهة البطيخ من الفواكه اللذيذة والمنعشة، كما تعد غنية بفيتامين “سي” وفيتامين “إيه” وتحتوي العديد من المركبات النباتية الصحية.

يحتوي البطيخ على حوالي 92 في المائة من الماء وتنتمي هذه الفاكهة إلى عائلة القرعيات، التي لديها أعضاء آخرين مثل اليقطين والخيار وغيرها.

لكن تناول البطيخ بكميات كبيرة له آثار جانبية، على الرغم من فوائده الرائعة، إذ يمكن أن يسبب ضررًا بالجسم، وفيما يلي بعض الآثار الجانبية لتناول البطيخ بكميات كبيرة، بحسب موقع food.ndtv الهندي.

1. الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي

يعد البطيخ مصدرًا ممتازًا للماء ومصدرًا رائعًا للألياف الغذائية. ومع ذلك، فإن الاستهلاك بكميات كبيرة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال، والانتفاخ، والغازات وغيرها.

تحتوي الثمرة على السوربيتول وهو مركب سكر معروف بتشجيع البراز الرخو ومشاكل الغازات، كما أن احتوائه على الليكوبين، وهو مركب مضاد للأكسدة والذي يعطي البطيخ لونه المشرق، يعد سببا آخر شائع لمثل هذه المشاكل.

2. ارتفاع مستويات الجلوكوز

قد يزيد الإفراط في تناول البطيخ من مستويات السكر في الدم، إذ أنه رغم أنها قد فاكهة صحية، لكن تحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر في الدم، لذلك إذا كنت مصابًا بداء السكري تأكد دائمًا من استشارة الطبيب قبل تناوله يوميًا.

3. خطر الإصابة بالتهاب الكبد

يجب أن يتجنب الأشخاص الذين يشربون الكحول بانتظام وجود كميات كبيرة من البطيخ لأن المستوى العالي من الليكوبين قد يتفاعل مع الكحول، مما يسبب المزيد من التهاب الكبد. يمكن أن يكون الإجهاد التأكسدي المفرط على الكبد ضارًا.

4. فرط الترطيب أو تسمم المياه

تسمم الماء أو فرط الماء هو حالة يكون يحتوي فيها جسمك على فائض من الماء، مما يؤدي إلى فقدان محتوى الصوديوم.

لذلك فإن استهلاك كمية كبيرة من البطيخ قد يزيد من مستوى الماء في الجسم. إذا لم يتخلص الجسم من المياه الزائدة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة حجم الدم، مما يؤدي إلى المزيد من التورم في الساقين، والإرهاق، وضعف الكلى، وأعراض أخرى، وقد يؤدي أيضًا إلى فقدان مستويات الصوديوم في الجسم.

5. مشاكل في القلب والأوعية الدموية

من المعروف أن البطيخ مصدر رائع للبوتاسيوم وهو عنصر غذائي حيوي يلعب العديد من الأدوار في الحفاظ على صحة الجسم.

إذ يحافظ البطيخ على صحة القلب ويجعل العظام والعضلات أقوى، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الكثير من البوتاسيوم إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب، وضعف معدل النبض، وآخرون.