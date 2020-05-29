باحث يابانى يطور جهازا جديدا ينتج نكهة أى طعام ترغب فى تناوله



طور باحثٌ ياباني جهاز محاكٍ للنكهات ينتج أي نكهة ترغبها عندما تلعق شاشته بلسانك، وتسمى الشاشة نوريماكي سينسايزر وتستخدم خمسة أنواع من الهلام تنتج النكهات الأساسية التي يستطيع اللسان التمييز بينها وهي المالح والحامض والمر والحلو واللاذع.



وينوع الجهاز بين هذه النكهات من خلال تيارات كهربائية فينتج أي نكهة أخرى من خلال خلط النكهات السابقة، وقال هومي مياشيتا، الباحث في جامعة ميجي، في البحث الذي نشر على الموقع الإلكتروني للجامعة، أن الشاشة التي طورها تستخدم النكهات الأساسية وتخلطها معًا لإنتاج جميع النكهات الأخرى.



ويشبه ذلك الشاشات التي تخلط الأضواء التي تحمل الألوان الثلاثة الأساسية لإنتاج جميع الألوان، كما أضاف مياشيتا أن الجهاز حاكى جميع النكهات بدءًا من الحلوى إلى السوشي.



قال مياشيتا: "عندما وضعنا الأعشاب البحرية المجففة على الجهاز وجعلناه ينتج الطعم المالح والحامض شعر المشاركون في التجربة بمذاق السوشي في أفواههم"، مضيفا أن هذه التقنية قد تستخدم في تطبيقات عديدة.



وذكر موقع تيك إكسبلور أن التقنية قد تستخدم لتعزز مذاق الوجبات التي تقدم على متن الطائرات، وقد تستخدم أيضًا لتقليل الوزن من خلال منح الناس المذاق الذي يريدونه دون سعرات حرارية.

