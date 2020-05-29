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وفاة رضيعة بعد إعطائها دم سلحفاة لحمايتها من فيروس كورونا

29 آيار / مايو 2020 08:35

توفيت رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر فقط، بعد أن شربت دم سلحفاة للحماية من وباء “كوفيد-19” في جمهورية الدومينيكان.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن شقيقتها البالغة من العمر 7 سنوات ووالديها دخلوا المستشفى بعد شربهم دم السلحفاة الذي نصح به مشعوذ في هايتي.

ووفقا للتقارير، فإن الطفلة ماتت عند وصولها إلى المستشفى، بينما حالة شقيقتها ووالديها حرجة ولكنها مستقرة.

وقال مدير المستشفى: “هذه الأنواع من الحالات سببها أشخاص يعتقدون أن هذه المشروبات قد تكون لها صفات طبية، ولكن يمكن أن تكون قاتلة في نهاية المطاف”، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

والجدير بالذكر أن الرضيعة توفيت، يوم الأحد الماضي، ولكن لم يتم نشر التفاصيل إلا يوم  الثلاثاء.

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