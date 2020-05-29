وكالة الرأي الفلسطينية وفاة رضيعة بعد إعطائها دم سلحفاة لحمايتها من فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية باحث يابانى يطور جهازا جديدا ينتج نكهة أى طعام ترغب فى تناوله وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: مستخدمو تويتر يكتبون الكلمات بحروف متكررة لتعديل معانيها وكالة الرأي الفلسطينية 5 آثار جانبية لتناول البطيخ وكالة الرأي الفلسطينية "الفيفا" يعلن نتائج استفتائه لاختيار أفضل حارس في تاريخ الكرة الإفريقية وكالة الرأي الفلسطينية فوائد تناول الزيتون على صحتك وجمال بشرتك وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول مهدد بخوض مبارياته فى الدوري الإنجليزي على ملاعب محايدة وكالة الرأي الفلسطينية بلاتينى يبهر الطليان بهدف مهارى رائع وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة تصنع دمى على شكل طلابها تعبيرا عن اشتياقها وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2514) الجمعة 29/5/2020
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

لأول مرة في التاريخ… الألمان يطورون بطاريات حية

29 آيار / مايو 2020 08:38

1
1

طور علماء ألمان بطاريات تغذية تعتمد على الكائنات الحية الدقيقة، على وجه الخصوص ميكروبات “سايبورغ” (كائن حي دقيق يتكون من مزيج من مكونات عضوية وبيو- ميكاترونية)، حيث ستكون مصدرا للكهرباء في الأجهزة الاستشعار الحيوية أو المفاعلات الحيوية.
ووفقا للعلماء، فإن كل ما تحتاجه هذه الكائنات الحية لتوليد الكهرباء، هو الماء ووسط مناسب للعيش.
يشار إلى أن العلماء كانوا على علم بما يسمى البكتيريا الكهروضوئية، التي تنتج الإلكترونات وتنقلها إلى خارج الخلايا عن طريق عملية التمثيل الغذائي، حيث كانت المشكلة هي تبسيط حركة الإلكترونات في البطارية الحية وضمان الحياة الطبيعية والتحكم بها داخل البطارية.
وتمكن العلماء من تطوير مادة نانوية تدعم في نفس الوقت نمو البكتيريا الكهروضوئية وفي نفس الوقت تتحكم بالتيار الكهربائي الذي تنتجه.
قال البروفيسور كريستوف م.نيماير، وهو مدير المشروع، “لقد أنشأنا هيدروجيل يتكون من أنابيب نانوية كربونية وجزيئات نانوية متشابكة مع خيوط للحمض النووي”، مضيفا “ثم أضفنا بكتيريا من نوع “Shewanella oneidensis” ووسيط مغذي سائل، وقد نجحت التجربة”.
وأظهرت التجارب أنه مع نمو مستعمرات البكتيريا، زاد تدفق الإلكترونات، حيث ظلت البطارية مستقرة لعدة أيام، وخلالها أظهرت نشاطًا كهروكيميائيًا، وفق مجلة “ACS Applied Materials & Interfaces” العلمية.
وأكد العلماء كفاءة المركب في توصيل الإلكترونات التي تنتجها البكتيريا إلى القطب بكفاءة. علاوة على ذلك، تبين أن البطارية التي تم الحصول عليها قابلة للبرمجة.
ووفقا للعلماء، من أجل إيقاف البطارية يكفي إضافة أنزيم يدمر جزيئات الحمض النووي إلى الوسط الغذائي للبكتيريا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟