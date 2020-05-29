ما أسباب خدر اليدين ومتى يدل على مشكلة خطيرة؟

الخدر في إحدى اليدين أو في كلتيهما (Numbness in hands).. هو فقدان الإحساس أو الشعور باليد أو في أصابع اليدين. وغالباً ما قد يُصاحبه تغييرات أُخرى كالإحساس بوخز إبر ودبابيس والحرقة أو التنميل، وقد تشعر بثقل أو ضعف في الذراعين أو اليدين أو الأصابع. ويُمكن أن يحدث الشعور بالخدر بمحاذاة عصب واحد في يد واحدة، أو أنه يحدث بشكل متناسق في كلتا اليدين.



​وعادةً ما يكون خَدَر اليدين ناتجًا عن تلف، أو تهيُّج، أو ضغط أحد الأعصاب أو أحد التفرعات العصبية لأحد الأعصاب الموجودة في الذراع أو الرسغ. ويمكن للأمراض المؤثِّرة على الأعصاب المحيطية، مثل داء السكري، أيضًا أن تسبِّب هذا الخَدَر، بالرغم من أنه في حالة داء السكري تظهر هذه الأعراض أولًا على الأقدام.



وفي حالات غير شائعة، يحدث الخَدَر بسبب وجود مشاكل في الدماغ أو الحبل النخاعي، وفي هذه الحالات قد يصل الأمر إلى ضعف وظيفة اليد أو الذراع أو فقدها تمامًا، ونادرًا ما يكون الخَدَر وحده مرتبطًا بالأمراض التي من المحتمَل أن تُؤدِّي إلى الوفاة؛ مثل السكتات الدماغية أو الأورام.



وسيحتاج الطبيب إلى الاطلاع على معلومات مفصَّلة عن أعراضك ليحدِّد سبب هذا الخَدَر. سيلجأ إلى عدد من التحاليل المختلفة للتأكد من السبب قبل البدء بالعلاج المناسب.



ومن الأسباب المحتملة لخَدَر إحدى اليدين أو كلتيهما:

- الحالات الصحية المتعلِّقة بالدماغ والجهاز العصبي.

- داء الفقار الرقبية.

- متلازمة غيلان باريه.

- متلازمات الأباعد الورمية للجهاز العصبي.

- الاعتلال العصبي المحيطي.

- إصابة الحبل الشوكي.

- السكتة الدماغية.

- إصابة جسدية أو إصابات ناتجة عن فراط التدريب.

- إصابة الضفيرة العضدية.

- متلازمة النفق الرسغي.

- متلازمة نفق عظم الزندي.

- عضة البرد.

- الأمراض المزمنة.

- اضطراب شرب الكحوليات.

- الدَّاءُ النَّشَوانِيّ (تراكُم البروتينات غير الطبيعية في أعضاء جسمك).

- داء السكري.

- التصلب المتعدد.

- مرض رينود.

- متلازمة شوغرن.

- الأمراض المُعدية.

- داء لايم.

- مرض الزهري.

- الآثار الجانبية للعلاج.

- الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي أو أدوية فيروس نقص المناعة البشري.