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برهوم: منع الصلاة في الإبراهيمي استمرار لانتهاكات الاحتلال

29 آيار / مايو 2020 03:37

غزة – الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم "إن منع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي، استمرار لانتهاكاته الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني، وشكل من أشكال العدوان المتواصل على مقدساته، جرّأه عليه الصمت الدولي، والهرولة الإقليمية للتطبيع مع العدو".

وأضاف برهوم في تصريح صحفي اليوم الجمعة "إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته لن تفت في عضد هذا الشعب المكافح نحو الحرية، ولن تغير عقيدة المقاومة والصمود الراسخة في عقول ووجدان أبنائه وشبابه الثائر في الضفة الغربية المحتلة".

وأكد برهوم أن مقاومة المحتل والدفاع عن حقوق شعبنا عمل مقدس وواجب الجميع، ويجب ألّا يتخلى عنه أحد، مضيفا أن هذا يتطلب تكثيف العمل الشعبي والوطني المشترك في ساحات المقاومة، وخاصة في الضفة الغربية والقدس، وبأشكالها وأدواتها كافة.

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