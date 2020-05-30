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أخبار » الرياضة و الملاعب

يوفنتوس ينافس روما على ضم بيدرو رودريجيز

30 آيار / مايو 2020 08:01

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول نادى يوفنتوس فى منافسة مع نظيره نادى روما، من أجل الحصول على خدمات الجناح الإسباني بيدرو رودريجيز، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال حر، خاصة وأن عقده ينتهى مع البلوز، بنهاية الموسم الحالى.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن مسئولى يوفنتوس يدرسون فكرة التعاقد مع الإسباني بيدرو، جناح تشيلسي، فى صفقة مجانية، بتوصية من المدرب ماوريسيو سارى، الذى يعرف اللاعب جيدا، عندما كان مدربا للبلوز، خلال الموسم الماضى.

وأضاف التقرير الإيطالي أن روما كان الأقرب لضم الجناح الإسباني، خلال الميركاتو المقبل، ولكن دخول اليوفى، قد يحول وجهة اللاعب إلى فريق السيدة العجوز، بفضل تواجد سارى، الذى تألق معه بيدرو الموسم الماضى مع البلوز.

ويعد يوفنتوس، أحد أشهر الأندية الأوروبية، تخصصا فى إتمام الصفقات المجانية، التى من أشهرها أندريا بيرلو، دانى ألفيس، سامى خضيرة، ادريان رابيو وأرون رامسى.

وكان بيدرو، صاحب الـ32 عاما، قد انضم لصفوف تشيلسي، فى صيف عام 2015، قادما من فريق برشلونة، مقابل 30 مليون يورو، وخاض مع البلوز، 201 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 43 هدفا.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالى، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

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