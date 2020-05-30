نجم ليفركوزن يدخل تاريخ الدوري الألماني من أوسع أبوابه

واصل النجم الألماني الشاب، كاي هافرتز، خطف الأضواء من الجميع، بعدما نجح الشاب الموهوب فى صفوف باير ليفركوزن، فى تحقيق إنجازا تاريخيا، خلال فوز فريقه مساء أمس الجمعة على فرايبورج 1-0، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ مسابقة الدوري الألماني يسجل 35 هدفًا ولا يزال عمره لا يتعدى 21 عامًا.

وسجل كاى هافيرتز هدف فوز باير ليفركوزن بالمباراة، فى الدقيقة 54، بعد لعبة جماعية رائعة، أنهاها فى شباك حارس فرايبورج.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن اللاعب الشاب نجح فى تخطي اللاعب السابق ديتر مولر، الذي سجل 35 هدفا ولكن عندما كان قد تخطى بالفعل 21 عاما.

وأصبح لاعب الوسط الشاب، محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في العالم خلال الفترة الخالية بسبب تألقه اللافت، وهو لديه عقدا مع النادي الألماني حتى عام 2022، فيما يقدر سعره بـ80 مليون يورو تقريبا بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وبدأ هافيرتز مشواره مع بايرن ليفركوزن في أكتوبر من عام 2016، حيث سجل رقما قياسيا باعتباره أصغر لاعب يشارك مع الفريق وعمره 17 عاما و126 يوما أمام فيردر بريمن، كما يعد أصغر لاعب يشارك في 50 مباراة بالدوري الألماني في عام 2018.

وكان ليفركوزن قد تلقى خسارة كبيرة، فى المباراة الماضية على أرضية ملعبه، بنتيجة 4 – 1، أمام فريق فولفسبورج، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى عمر مرموش.

وارتقى باير ليفركوزن للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، بينما توقف رصيد فرايبورج، عند 38 نقطة فى المركز الثامن، بجدول ترتيب الدوري الألمانى، الذى يتصدره بايرن ميونخ، برصيد 64 نقطة.