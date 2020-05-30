برشلونة يعرض ديمبلي على ليفربول مقابل 50 مليون استرليني

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن استعداد نادي برشلونة الإسباني الاستغناء عن عن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق مقابل 50 مليون جنيه استرليني فقط فى الصيف المقبل، وذكر موقع " 90min" الإنجليزي أن ليفربول يدرك جيدا أن بإمكانه إبرام صفقة هذا الصيف بتكلفة قليلة جدًا في الوقت الحالي، وأن ديمبلي هو أحد هذه الخيارات.

ووفقا للموقع الإنجليزي فإن لهذا السبب قرر ليفربول إبلاغ فريق لايبزيج الألماني، بأنهم قد يبحثون عن مهاجم آخر إذا تعذر التعاقد مع هداف الفريق تيمو فيرنر، وذلك بسبب المبلغ الكبير الذى طلبه النادي الألماني في اللاعب.

ولفت الموقع الإنجليزي إلى أن كلوب معجب بديمبلي ويرى أنه خيارا جيدا كورقة رابحة للفريق، لاسيما وأن الريدز لديه الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو فى التشكيل الأساسي.

وإذا قرر برشلونة بيع ديمبلي بهذا المبلغ سيخسر فيه كثيرا، حيث اشتراه فى صيف 2017 من بوروسيا دورتموند مقابل 145 مليون يورو.

ديمبلي يعتبر واحدًا من اللاعبين الذين يتعرضون بشكل مستمر للإصابات، حيث كانت آخر إصابة له الذى تعرض لها في التدريبات في شهر فبراير الماضي، وأجرى خلالها جراحة في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن والتي سيغيب على إثرها 6 أشهر على الأقل.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية، أعلن صباح الجمعة، عودة منافسات الدورى الإسبانى، يوم 11 يونيو المقبل، ليؤكد المجلس الأعلى للرياضة تلك التصريحات فى بيان رسمى.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدى ريال مدريد، صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.