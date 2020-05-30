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أخبار » الأسرة و المجتمع

خطوة بخطوة… هذا ما يحدث لجسدك عند انخفاض مستويات فيتامين “د”

30 آيار / مايو 2020 08:21

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يعد الحفاظ على صحة جسمك وتعزيز مناعتك أحد أهم العوامل لإبقائك بعيدا عن خطر الإصابة بعدوى “كوفيد 19″، يعتبر توافر العناصر الغذائية الضرورية للجسم أمرا أساسيا، ومنها فيتامين “د”.
ينظر الخبراء إلى أن فيتامين “د” أحد أهم العناصر التي يؤدي نقصها إلى مخاطر صحية بالغة لدى الأشخاص من جميع الفئات العمرية.
غالبًا ما نسمع كيف أن فيتامين “د” مهم للغاية لصحة العظام والمناعة، ولكن نادرًا ما نعرف بالضبط ما يحدث عندما يكون جسمنا ناقصًا في المغذيات.
يرصد تقرير منشور على موقع “تايمز نيوز ناو” ماذا يحدث في جسم الإنسان عند نقص فيتامين “د”.
ولكن قبل ذكر ماذا يحدث ينبغي أن نعلم ما الأسباب الشائعة لنقص فيتامين “د”؟
فيتامين “د” على عكس الفيتامينات الأخرى، يعمل كهرمون في الجسم. يصنع الجسم فيتامين د من الكوليسترول عندما يتعرض لأشعة الشمس.
والتي جاءت على النحو التالي:
– تقليل الوقت في الشمس.
– وضع واقيات الشمس عند خروجنا تحت أشعة الشمس.
– عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من فيتامين “د”.
ماذا يحدث لجسدك عندما تكون مستويات فيتامين “د منخفضة؟
– وظائف الجسم وأعضائه تكون أقل كفاءة.
– نظام المناعة يبدأ في الضعف.
– الجهاز المناعي يكون غير قادر على أن يكون خط دفاع قوي ضد مسببات الأمراض.
– المرض والإصابة مرات متكررة بعدوى أمراض عديدة.
– الشعور باستمرار بالتعب والإرهاق، ويزداد الأمر عن الإناث اليافعات.
– الشعور بآلام في العظام بجانب الشعور بالتعب والإرهاق.
– عدم التئام الكسور سريعا.
زيادة خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام، خاصة لدى النساء الأكبر سنا.
– زيادة خطر الاكتئاب السريري ومشاعر القلق والحزن.

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