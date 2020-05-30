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أخبار » الأسرة و المجتمع

الفوائد السحرية لحمام الساونا بعد التمارين الرياضية

30 آيار / مايو 2020 08:21

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يفضل حمام الساونا من قبل الأشخاص المهتمين بالصحة، وبالرغم من امتلاك معظم الصالات الرياضية لهذا المرفق، إلا أنه نادرا ما يستخدم لأن الناس لا يدركون الفوائد الصحية للساونا.
وفقا لموقع “بنك فيلا” فإن أخذ حمام ساونا مفيد حقًا لصحتنا بشكل عام إذ تعتبر الساونا من خصائص الشفاء والتطهير.
وأضاف الموقع أنه أثناء أخذ حمام الساونا، يرتفع النبض بمعدل 30 في المائة لأن تدفق الدم يعمل بجد لتبريد الجلد.
لذلك، فإن الشخص الذي يأخذ الساونا يبدأ في التعرق بغزارة. لذا، إليك سبب اختيار حمام ساونا بشكل أساسي بعد التمرين المكثف.
حمام الساونا معروف بتطهير الجسم، نظرًا لأنه يجعل عرق الجسم كثيرًا، فإنه يمكن أن يزيل السموم من الجسم بشكل فعال.
يحدث إزالة السموم الرئيسية في الرئتين والكبد والكلى.

وفقًا للبحث، فإن حمام الساونا لمدة ثلاثة أسابيع بعد التمرين مفيد لتحسين الأداء الرياضي.
يزيد من حجم الدم، كما أنه جيدة لتحسين القوة.
أولئك الذين يعملون على فقدان الوزن يجدونه مفيدا أيضًا.
تساعد الساونا على تخفيف آلام العضلات أيضا.
كما أنه يخفض ضغط الدم، ويحسن حساسية الأنسولين ويقوي وظيفة الأوعية الدموية.
الأشخاص الذين يختارون حمام الساونا أربع مرات في الأسبوع يعانون من انخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 66 بالمائة.
خطر حمام الساونا
لا ينصح بأخذ حمام ساونا لمرضى القلب حيث يمكن أن يقفز معدل ضربات القلب من 100 إلى 160 نبضة في الدقيقة.

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