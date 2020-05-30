يوتيوب يضيف ميزة "الفصول" لتسهيل تصفح الفيديوهات.. كل ما تحتاج لمعرفته

على مدار عدة أشهر مضت، اختبرت منصة مشاركة الفيديوهات "يوتيوب" ميزة تقسيم مقاطع الفيديو إلى عدة فصول لتسهيل تصفحها، إلا أن المنصة أتاحت هذه الميزة للجميع رسمياً الآن، حيث إن هذه الميزة تساعد المشاهدين على التخطي بسهولة إلى الأجزاء المحددة من فيديو يوتيوب.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي السابق كان أصحاب بعض القنوات يضعون في الوصف توقيت بداية كل مقطع للفيديو لتسهيل الانتقال إليه مباشرة، خاصة في المقاطع الطويلة، بدلاً من مشاهدتها بالكامل، إلا أن الميزة جديدة توفر طريقة أفضل بحيث يظهر على شريط التمرير الأحمر الفصول التي يتألف منها المقطع، مع إمكانية للانتقال بسهولة لأي فصل.

لكن يجب ملاحظة أن هذه الميزة اختيارية، وتتم بالتعاون مع مدير القناة الذي يحدد توقيت بدء كل فصل وموضوعه، ويجب أن يتضمن المقطع على الأقل ثلاثة فصول مدة كل منها على الأقل 10 ثوان، مع ملاحظة أن هذه الميزة أصبحت متاحة للمستخدمين على كافة المنصات، الويب وأندرويد وiOS.

ويجب ملاحظة أن هذه الفصول تظهر فقط على مقاطع الفيديو إذا قام المنشئ بتضمينها، فيما قالت سارة من Team YouTube في منشور على صفحة الدعم: "لقد تلقينا ملاحظات إيجابية من التجربة - على سبيل المثال، أحب الناس كسر الأغاني في فصول واستمتعوا بالقدرة على القفز إلى جزء معين من الفيديو".

ومن خلال هذه الميزة، سيتمكن المشاهدون من التخطي إلى أجزاء معينة من الفيديو وقبل تسهيل إعادة مشاهدتها بسهولة، وإذا أراد منشئو فيديو YouTube إضافة هذه الفصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، فسيتعين عليهم التأكد من أن الطابع الزمني الأول المدرج في الفيديو الخاص بهم يبدأ في الساعة 0:00.

وعلاوة على ذلك، تتطلب المنصة منهم إضافة ما لا يقل عن 3 طوابع زمنية من هذا النوع ويجب أن يبلغ طول كل فصل من هذه الفصول 10 ثوانٍ على الأقل.