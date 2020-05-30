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تويتر يتيح للمستخدمين جدولة نشر التغريدات وحفظها كمسودات

30 آيار / مايو 2020 08:28

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بدأت منصة التغريدات المصغرة "تويتر" طرح القدرة على جدولة التغريدات وحفظ التغريدات كمسودات لجميع مستخدمى تويتر، ورغم أن ميزة حفظ التغريدات كمسودة كانت متاحة لمستخدمى المنصة على الموبايل منذ فترة من الوقت، إلا أن تويتر أضاف هذه الميزة مؤخرا إلى منصة الويب.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد تم رصد خيار "جدولة" تغريدات تويتر عدة مرات، لتصل هذه الميزة فى النهاية إلى مستخدمى تويتر، ففى شهر نوفمبر الماضى، أكد تويتر رسميًا أنه يجرب القدرة على جدولة التغريدات، فيما ينتظر أن تتيح هذه الميزة للمستخدمين كتابة تغريدة مُسبقة ونشرها فى تاريخ ووقت محددين.

كما سيكتشف تويتر أيضًا منطقتك الزمنية تلقائيًا لمساعدتك فى تحديد التاريخ والوقت الدقيقين، فيما كانت القدرة على جدولة التغريدات موجودة فى Tweet Deck لفترة من الوقت الآن، والقدرة على حفظ التغريدات حيث تتوفر المسودات على تطبيق تويتر للموبايل، يمكن الآن استخدام هاتين الميزتين على موقع تويتر.

وعند الضغط على زر إنشاء تغريدة جديدة ستجد أيقونة جديدة ظهرت بالضغط عليها تفتح لك خيارات تحديد وقت نشر التغريدة وذلك بالشهر واليوم والسنة وحتى الساعة والدقيقة وكذلك تخبرك المنطقة الزمنية التى ستنشر بها وهى من إعدادات الحساب، وحالياً يمكنك جدولة التغريدات حتى عامين قادمين.


كما يمكنك جعل تغريدة ما كمسودة بالضغط على زر الخروج من صندوق كتابة التغريدة ليخبرك إن كنت تود حفظها أم التخلى عنها، وحال حفظتها للعودة إليها لاحقاً، ستجد أعلى يمين صندوق إنشاء تغريدة جديدة خيار Unsent Tweets بالضغط عليه تقسم الصفحة إلى قسمين: الأول لمسودات التغريدات، والثانى للتغريدات المجدولة.

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