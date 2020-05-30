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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2515 ) السبت 1730/5/2020
أخبار فلسطينية
حماس تحذر من خطورة ممارسات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى
المخابرات الإسرائيلية تعتقل خطيب المسجد الأقصى
لأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس يطالب بإجراءات أممية لوقف الاستيطان
السلطة الفلسطينية تغلق 3 قرى ... وإسرائيل تدرس إعادة إقفال
عريقات يبحث مع وزير خارجية قبرص آخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية
78.400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة
هنية يُحذر الاحتلال من مواصلة انتهاكاته في القدس والأقصى
الخارجية: 102 وفيات و1721 إصابة و850 حالة تعاف بين جالياتنا في دول العالم
أخبار إسرائيلية
مسؤول سابق في «الشاباك» يروي تفاصيل اغتيال الشهيدين رائد الكرمي ويحيى عياش وديع عواودة
»نتنياهو يريد ضم نصف المنطقة "ج" لإسرائيل ومنع الفلسطينيين من البناء في...
إسرائيل تتجه لإغلاق المدارس مجددًا مع ارتفاع الإصابات من جديد
الصحة الإسرائيلية: 101 إصابة جديدة بكورونا غالبيتهم من القدس
يديعوت: الجيش الإسرائيلي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله نهاية العام الماضي
رفض دولي واسع.. هل ينفِّذ نتنياهو مخطط ضم الضفة في يوليو القادم؟
أندونيسيا ترفض بشدة مخطط الضم الإسرائيلي
1225 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
ترامب يعلن إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية
وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 364 ألفا
أخبار عربية
الأردن يحذر واشنطن ولندن من خطورة خطط الضم «الإسرائيلية»
اللواء محمد إبراهيم: لا بد من مواقف عربية ودولية ضاغطة لوقف خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذه عملية – (صور وفيديوهات)
الاحتلال يمنع عشرات الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الإبراهيمي – (صور وفيديوهات)
فلسطين: 10 إصابات جديدة بكورونا والحكومة تعود لفرض سياسة الإغلاق على المناطق الموبوءة
ردا على مزاعم المطبعين العرب.. “حكاية الأرض” فيلم يروي مقاومة الفلسطينيين لبيع الأراضي…
الشرق الاوسط
السلطة الفلسطينية تغلق 3 قرى ... وإسرائيل تدرس إعادة إقفال
ضباط إسرائيليون يستغلون نفوذهم لنهب أراضي الفلسطينيين
نشاط استيطاني لاستباق «الضم» وإنهاء فرص قيام «دولة فلسطينية»
تحذير من انفجار اجتماعي بالمخيمات الفلسطينية في لبنان
الخليج الاماراتية
الأردن يحذر واشنطن ولندن من خطورة خطط الضم «الإسرائيلية»
الشروق المصرية
حماس تحذر من خطورة ممارسات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى
إسرائيل قد تعيد فرض قيود العزل العام بعد ارتفاع الإصابات بكورونا
الاهرام المصرية
مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله
الغد الأردنية
الاحتلال يعتقل الشيخ عكرمة صبري و”المؤتمر الشعبي” يدعو لنصرة “الأقصى”
الشرق القطرية
الاحتلال يمنع مؤذن الحرم الإبراهيمي من رفع أذان الفجر والمواطنين من أداء الصلاة
عريقات يبحث مع وزير خارجية قبرص آخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محدث الاحتلال يطلق النار على شاب قرب باب الأسباط
شحادة: نظام الأبنية المعدل لبلدية غزة سيقلل من مشكلات التنظيم المدني
محللان: (إسرائيل) وأمريكا قادرتان على تليين المواقف العربية الرافضة لـ"ضم الضفة"
إجراءات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي.. هل يتكرّر سيناريو الأقصى؟
الاحتلال يستولي على أرض زراعية في يعبد بجنين
الاحتلال يعلن فتح المعابر أمام العمال الأحد بشكل يومي
الصحة برام الله: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم
القدس المحلية
إصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز جبارة
التربية" تقرر إغلاق قاعة امتحان الثانوية العامة في قرية عزون عتمة
الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص على الحدود مع لبنان
إصابة جندي إسرائيلي دهسا بين القدس وبيت لحم
هجمة تهويدية متصاعدة على خربة سيلون الأثرية في قريوت
التجمع المقدسي لمواجهة كورونا يُعقم قاعات الثانوية العامة ويقدم الدعم الطبي
الاحتلال يعتقل اربعة شبان ويستولي على مركبتهم شمال نابلس
مركز حقوقي يطالب بالتحقيق الجدي في وفاة موقوف لدى الشرطة بغزة
الحياة الجديدة
إغلاق مداخل بيت لحم: الاحتلال يطلق النار على سائق دراجة ويزعم اصابة جندي
الرئيس يعزي الملك عبد الثاني وآل أبو جابر بوفاة وزير الخارجية الأسبق
الاحتلال يجبر مسنة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا
إغلاق مداخل بيت لحم: الاحتلال يطلق النار على سائق دراجة ويزعم اصابة جندي
الأيام
»وفاة موقوف في سجن غزة المركزي
»وفاة فتاة إثر تعرضها للضرب المبرح في دير البلح
»قطاع النقل العام: إشكالات كبيرة بسبب "كورونا"
وكالة صفا
قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل محافظة بيت لحم
"إسرائيل" تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أسابيع
الاحتلال يجبر مسنة مقعدة على هدم منزلها في جبل المكبر
حماس تدعو لتكثيف العمل الشعبي المقاوم في الضفة والقدس
عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة أمام باب الأسباط بالقدس
عورتاني: سنوفر أفضل شروط السلامة والوقاية لطلبة "توجيهي"
وكالة الرأي الفلسطينية
هنية يدعو ملك الأردن لتحمل مسؤوليته تجاه ما يجري في الأقصى
الأوقاف تنشر استطلاعًا لقياس الانضباط بالاجراءات في صلاة الجمعة
إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع
برهوم: منع الصلاة في الإبراهيمي استمرار لانتهاكات الاحتلال
فلسطين اليوم
قوات الاحتلال تُصيب شاباً بالرصاص عند باب الأسباط
الشيخ عدنان: منع وصول المصلين للحرم الابراهيمي عدوان سافر
استئناف الدوام الإداري في الجامعة الإسلامية طيلة الأسبوع المقبل
نصائح لطلبة الثانوية العامة في زمن كورونا
الاحتلال يفرج عن الشيخ عكرمة صبري بشرط الإبعاد عن الأقصى
الصحة بغزة: تم فحص ١١٧ عينة جميعها سلبية و لا اصابات جديدة بفيروس كورونا
سما نيوز
القدس : الاحتلال يقتل شابا لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا
تساؤل إسرائيلي : لماذا تجاهل نتنياهو تهديدات عباس وعبد الله؟
ضمن إجراءات احترازية .. 78400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة
الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل
الاحتلال يعتقل اربعة شبان ويستولي على مركبتهم شمال نابلس
إصابة 3 مواطنين خلال شجار برام الله
قوات الاحتلال تطبق اجراءات مشددة بحق المواطنين في محيط تقوع
هنية يحذر الاحتلال من استغلال كورونا لتنفيذ مخططاته: لن تُفرض على الشعب الفلسطيني
بسبب كورونا.. التربية تقرر تأجيل امتحان التوجيهي لطلبة بلدة عزون العتمة
الصحة:استشهاد المواطن الذي اطلق الاحتلال النار عليه قرب قرية النبي صالح
محنة الحصول على مياه تتضاعف في الضفة الغربية بسبب كورونا وإسرائيل
هنية يحذر الاحتلال من استغلال كورونا لتنفيذ مخططاته: لن تُفرض على الشعب الفلسطيني
الاعلام العبري يتحدث عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله
عرب 48
إصابات بمواجهات بالضفة والاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها
الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع إلى 102
الاحتلال يفرج عن الشيخ صبري ويبعده عن الأقصى
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل اربعة شبان ويستولي على مركبتهم شمال ن..
طوباسي: اليونان تؤكد موقفها الثابت بضرورة إقامة الدو..
سفيرنا يبحث مع مسؤول روسي الأوضاع في فلسطين
حدث في مثل هذا اليوم
- 30 أيار (مايو)
- 2006م استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة تسعة آخرين بينهم صحفيان ومسعف في قصف صهيوني استهدف مجموعة من رجال المقاومة خلال اشتباكها مع قوة صهيونية خاصة شمالي بيت لاهيا بقطاع غزة، ومن بين الشهداء المجاهد صبري أبو قليق (23 عاماً) من كتائب القسام.
- 2006م استشهاد المجاهد طارق زكارنة (24 عاماً) أحد كوادر "سرايا القدس" وإصابة ثلاثة آخرين بنيران الاحتلال في بلدة قباطية بجنين.
- 2006م استشهاد هاني السقا (20 عاما) من مخيم بلاطة في نابلس، و أسامة النمري (29 عاماً) من بلدة عنبتا شرقي طولكرم، وهما من كوادر كتائب شهداء الأقصى وإصابة عدد من الشبّان خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم والبلدة.
- 2006م الاحتلال يقرر سحب الهويات المقدسية من وزير شؤون القدس ونواب "التغيير والإصلاح" ما لم يقدموا استقالتهم من "التشريعي" والحكومة.
- 2004م استشهد وائل طلب نصار (35 عاماً) أحد كبار قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام و مساعده "محمد منيب" مصطفى صرصور (33 عاماً) ، بالإضافة إلى طفلٍ فلسطينيّ كان في مكان الحادث ، في جريمة اغتيالٍ صهيونيّة نفّذتها طائرات الاحتلال في حيّ الزيتون بمدينة غزّة .
- 2003م لقاءٌ بين رئيس حكومة الكيان الصهيونيّ ، آرييل شارون ، و رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمود عباس ، لبحث سبل تطبيق "خارطة الطريق" .
- 1994م الحكم على فلسطينيين بالسجن المؤبد لقتلهما إسرائيلياً في تل أبيب.
- 1972م ثلاثة يابانيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يفتحون النار في مطار اللد ويلقون قنابل مما يؤدي إلى مصرع 27 إسرائيلياً وجرح 72 آخرين.
- 1970م انعقاد الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة القاهرة وبحث في هذا المؤتمر الدولة الدمقراطية في كل فلسطين يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود.
- 1967م التوقيع على معاهدة الدفاع العربي المشترك
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