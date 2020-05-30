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الطقس: ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام

30 آيار / مايو 2020 09:49

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائما جزئيا إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الاثنين، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 

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