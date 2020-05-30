الاحتلال يعدم شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس

القدس المحتلة – الرأي:

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اطلقت النار بدم بارد على الشاب إياد الحلاق (30 عاما) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية- الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة.

وذكرت أن قوات الاحتلال تركت الشاب الحلاق ينزف على الأرض ومنعت أحدا من الاقتراب منه، حتى ارتقى شهيدا.

وأغلقت قوات الاحتلال الأبواب الرئيسية المؤدية الى البلدة القديمة من القدس المحتلة، كما اقتحمت منزل الشهيد في حي وادي الجوز.

وادّعت قوات الاحتلال أن عناصرها في منطقة باب الأسباط رأوا الشاب وهو يقترب "حاملا يبدو أنه مسدّس"، ولم يستجب الشاب لدعوات التوقف، "فبدأت المطاردة ومن ثم إطلاق النار عليه"، ولاحقًا، بعد استشهاده، اتّضح أنه لا يحمل مسدّسًا.