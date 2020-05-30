الاقتصاد : جميع منتجات مصانع الشيبس سليمة وصحة المواطن خط أحمر

غزة-الراي

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني ان جميع منتجات مصانع الشيبس في قطاع غزة سليمة وحسب المواصفات الفلسطينية.

وذكرت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها ، أن طواقم الوزارة ومباحث التموين ووزارة الصحة تابعت منذ اللحظة الاولى شكوى والد طفل اشترى شيبس من احد المحال التجارية في شمال قطاع غزة وحصلت معه مضاعفات صحية بعد تناوله الشيبس ، مشيرة الى انه فتح تحقيق في الحادثة وتشكيل لجنة تحقيق وننتظر النتائج النهائية لعمل وتقرير اللجنة.

وأوضحت أن طواقم الوزارة توجهت منذ اللحظة الاولى للمحل الذي اشترى منه الطفل الشيبس وفحصت عينات منه وتبين ان تاريخ الانتاج هو 15/4/2020

وتم فتح اكياس من المنتج وتبين سلامتها جميعا، كما واكد صاحب المحل عدم وجود شكوى من نوعية هذا الشيبس من قبل المواطنين.

واشار البيان الى أن طواقم الوزارة توجهت الى المصنع المحلي وعاينت خطوط الانتاج والمواد الخام وعينات من المنتج وكانت النتائج جيدة ولم تظهر أي مشكلة.

لافتا الى ان الطفل غادر المستشفى بعد ربع ساعة من تلقيه العلاج.

وأكدت الوزارة أن صحة المواطن خط أحمر وأن كل الجهد المبذول من طواقم التفتيش على جميع المصانع الغذائية أو الأسواق الشعبية إنما هو للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا، مشددة أنها لن تتوالى في اتخاذ أي إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وطمأنت الوزارة المواطنين في قطاع غزة بأن منتجات مصانع الشيبس جيدة وسليمة ولا داعي للقلق ، داعية الى عدم الالتفات الى الشائعات ومحاولة النيل من منتجاتنا الوطنية والمحلية.