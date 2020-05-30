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الشرطة تُؤمن بدء امتحانات "الثانوية العامة" وفق الاجراءات الاحترازية

30 آيار / مايو 2020 11:07

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غزة-الراي

أمَّنت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، بدء انعقاد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020م، وذلك ضمن إجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا".

ومنذ ساعات الصباح الأولى، نشرت الشرطة العناصر والأطقم المختصة، لتأمين اللجان المخصصة لعقد الامتحانات، وتأمين نقل أوراق الاختبار في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكد مدير إدارة العمليات بالشرطة العقيد علي القدرة، أن الشرطة سخَّرت كافة الإمكانيات لإنجاح هذه المهمة الوطنية، خاصة في ظل الظروف المستجدة هذا العام.

وأوضح "القدرة"أن لاختبارات الثانوية العامة هذا العام خصوصية مُختلفة، حيث تخضع لإجراءات وترتيبات مواجهة فيروس كورونا، مُشيراً إلى أنه تم وضع خطة مسبقة لإنجاح الاختبارات، اشتركت فيها وزارات: الداخلية، التعليم، والصحة.

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