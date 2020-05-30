وكالة الرأي الفلسطينية فيديو || التعليم: انطلاق امتحانات الثانوية العامة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُؤمن بدء امتحانات "الثانوية العامة" وفق الاجراءات الاحترازية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد : جميع منتجات مصانع الشيبس سليمة وصحة المواطن خط أحمر وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتيين من الخليل وكالة الرأي الفلسطينية 78.400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعدم شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2515 ) السبت 1730/5/2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

المجلس التشريعي يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول

30 آيار / مايو 2020 12:08

1
1

غزة-الراي

تفقد وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم السبت، لجان الثانوية العامة في يومها الأول للاطمئنان على سير الامتحانات.

وضم الوفد كل من النائب د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، والنائب محمد فرج الغول، والنائب د. يوسف الشرافي، وبرفقة كلا من د. محمد عوض رئيس لجنة المتابعة الحكومية، ود. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم.

وزار الوفد لجان كلا من مدرسة سعاد الصباح الثانوية، ولجنة مدرسة على بن أبي طالب، واطلع على سير الامتحانات، وإجراءات وزارة التربية والتعليم في تحقيق الهدوء والنظام والانضباط داخل لجان الثانوية العامة وضمان سير العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وتوجه النائب محمد فرج الغول خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالثانوية العامة، بالشكر لوزارة الداخلية على جهودها في تنظيم وتأمين اللجان، ووزارة الصحة على جهودها في إنجاح امتحانات الثانوية العامة والحفاظ على المسيرة التعليمية في ظل جائحة كورونا.

وثمن النائب الغول دور اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة من مسئولين ومعلمين واداريين، متمنين التفوق والنجاح لكل طلاب الثانوية العامة، والحصول على معدلات مميزة رغم الحصار وكل الظروف القاسية التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟