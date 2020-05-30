المجلس التشريعي يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول

غزة-الراي

تفقد وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم السبت، لجان الثانوية العامة في يومها الأول للاطمئنان على سير الامتحانات.

وضم الوفد كل من النائب د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، والنائب محمد فرج الغول، والنائب د. يوسف الشرافي، وبرفقة كلا من د. محمد عوض رئيس لجنة المتابعة الحكومية، ود. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم.

وزار الوفد لجان كلا من مدرسة سعاد الصباح الثانوية، ولجنة مدرسة على بن أبي طالب، واطلع على سير الامتحانات، وإجراءات وزارة التربية والتعليم في تحقيق الهدوء والنظام والانضباط داخل لجان الثانوية العامة وضمان سير العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وتوجه النائب محمد فرج الغول خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالثانوية العامة، بالشكر لوزارة الداخلية على جهودها في تنظيم وتأمين اللجان، ووزارة الصحة على جهودها في إنجاح امتحانات الثانوية العامة والحفاظ على المسيرة التعليمية في ظل جائحة كورونا.

وثمن النائب الغول دور اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة من مسئولين ومعلمين واداريين، متمنين التفوق والنجاح لكل طلاب الثانوية العامة، والحصول على معدلات مميزة رغم الحصار وكل الظروف القاسية التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني.