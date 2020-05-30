الصحة المدرسية تباشر تقديم خدماتها للطلبة بلجان امتحانات الثانوية العامة

غزة-الراي

باشرت فرق الصحة المدرسية التابعة للإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة تقديم الرعاية الصحية للطلبة ضمن إجراءات خاصة في لجان امتحانات الثانوية العامة .

بدوره، أكد مدير عام الرعية الأولية د. مدحت عباس على جهوزية كافة الطواقم الصحية لتقديم كل مايلزم لأبنائنا الطلبة خلال انعقاد لجان الامتحانات لهدا العام ،مشيرا الى مضاعفة العمل من تغطية عدد أكبر من اللجان لضمان التباعد بين الطلبة وعدم الاكتظاظ داخل الغرف الصفية ،وضمان تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة في ظل أزمة كورونا ،إضافة الى تقديم الدعم النفسي

من جهته، أوضح مدير دائرة الصحة المدرسية د. كامل صايمة أن وزارة الصحة ضاعفت من جهود الرعاية الصحية المقدمة في لجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ،مشيرا الى انه وتماشيا لما أقرته اللجنة العليا للطوارئ الصحية من تطبيق كافة اجراءات الوقاية والسلامة في لجان الامتحانات في تهيئة كافة الاجواء المناسبة خاصة الصحية منها وبتضافر الجهود مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الداخلية.

وبين د. صايمة أنه قد تم زيادة عدد لجان الامتحانات لهذا العام من 160 لجنة الى 250 لجنة لضمان عدم تجمع الطلاب وتحقيق التباعد داخل الغرف الصفية بما لا يزيد عن 14 طالب في كل صف ،مع اتمام كافة اجراءات التعقيم وتوزيع الكمامات بالاعداد المناسبة ،وتوضيح الارشادات الصحية المناسبة في كل لجنة .

وقال د. صايمة أن زيادة عدد لجان الامتحانات لهذا العام تتطلب مضاعفة عدد الكوادر الصحية في كل لجنة لتقديم الرعاية المناسبة والطارئة لأبنائنا الطلبة ،حيث تم تغطية وتجهيز كافة اللجان بطبيب مع بعض الأصناف الدوائية الطارئة