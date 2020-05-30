وفد حكومي برئاسة د. محمد عوض يتفقد امتحانات الثانوية العامة

غزة-الراي

تفقد رئيس لجنة المتابعة الحكومية أ. د. محمد عوض ووفد من وزارة التربية والتعليم العالي والمجلس التشريعي الفلسطيني امتحانات الثانوية العامة للعام 2020 في يومها الأول, وذلك في مدرستي سعاد الصباح وعلي بن أبي طالب بمدينة غزة.

وضم الوفد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد للتعليم العالي، أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة، د. محمد فرج الغول ود. يوسف الشرافي ود. عبد الرحمن الجمل أعضاء المجلس التشريعي, وعدد من المسؤولين.

وقال د. ثابت خلال مؤتمر صحفي: ”يتقدم لامتحان للثانوية العامة هذا العام نحو (78400) طالب وطالبة في غزة والضفة والقدس والشتات منهم (33616) طالب وطالبة في غزة موزعين على النحو التالي (68%) الفرع الأدبي, (25%) الرفع العلمي, (7%) باقي الفروع“.

وفي ظل الوضع الخاص بأزمة كورونا أكد د. ثابت أنه تم إعداد وتنفيذ بروتوكول صحي لتوفير سبل الوقاية والسلامة للطلبة والعاملين وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية وقد تضمن ذلك الإجراءات التالية تقليص عدد الطلبة في كل قاعة بما لا يتجاوز (15 طالب), وقد تطلب ذلك حوالي 50 لجنة اضافية مما تطلب الاستعانة بـ (43) مدرسة من وكالة الغوث لتصل عدد اللجان إلى 242 لجنة, وعدد العاملين فيها إلى (6500) مراقب وموظف بزيادة أكثر من 1000 عن العام الماضي.

كما تم تعقيم اللجان والقاعات والممرات والأثاث المدرسي وتوفير المواد اللازمة للتعقيم بشكل يومي وتوفير طبيب أو ممرض ومرشدين مدربين للدعم النفسي في كل لجنة, وكذلك توسيع مركزي التصحيح في غزة وخان يونس بإضافة مدارس جديدة للمراكز الموجودة من أجل إتاحة الفرصة لتقليل عدد المصححين في الغرفة الواحدة, وتوفير كل وسائل الوقاية والسلامة في مراكز التصحيح والإجراءات المرتبطة بذلك بما في ذلك عمليات التجهيز والفرز وإدخال النتائج.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن وزارة التربية والتعليم في غزة والضفة عملت بشكل مشترك في كل الاجراءات المرتبطة بالثانوية العامة لكي تحافظ على الطابع الوحدوي لهذه الامتحانات وتضمن ذلك تحديد الجزء المطلوب في الامتحان بعد دراسة مشتركة لما تم قطعه من المنهاج في التعليم الوجاهي في غزة والضفة قبل تعليق الدراسة بسبب كورونا, وتحديد موعد وجدول الامتحانات وإعداد الأسئلة في جميع المباحث الدراسية من خلال فرق مشتركة وآليات موحدة للتصحيح وإعلان النتائج.

ومن أجل مساندة أبنائنا الطلبة في غزة ومساعدتهم في اجتياز الامتحانات بنجاح رغم تعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا قامت الوزارة في غزة بإعداد (2000) فيديو تعلمي في استديوهات التصوير الخاصة بالوزارة لشرح جميع الدروس في المباحث المختلفة من خلال أكفأ المعلمين والمشرفين بالإضافة إلى دروس المراجعة وإعداد اختبارات إلكترونية لمحتوى جميع الفيديوهات تصحح فيها اجابات الطلبة تلقائياً.

كما تم رفع الدروس على بوابة روافد التعليمية بطريقة مفهرسة ومبوبة تسهل وصول الطالب للدرس المطلوب وتم بث الدروس على قناة أمواج الرياضية ودروس المراجعة على فضائية الأقصى والقدس اليوم, كما تم شرح كل الدروس في جميع المباحث على صوت التربية والتعليم.

وبدءًا من أول مارس انطلقت دروس المراجعة في جميع المباحث الدراسية صوت وصورة في بث مباشر على إذاعة صوت التعليم وصفحتها على القيس بوك وإطلاق مسابقات إلكترونية لجميع المباحث الدراسية وكذلك أطلاق صفوف إلكترونية google classroom في جميع المديريات لجميع المباحث.

وتمنى د. ثابت التوفيق والنجاح والتميز للطلبة، مقدماً شكره لجميع العاملين في الثانوية العامة من الوزارة والمديريات والمدارس، وشكر وزارة الصحة والداخلية والمجتمع المحلي وأولياء الأمور.

من جهته أشاد د. عوض بإجراءات وزارة التعليم لانجاح امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا وهي تجربة جديدة وجهد كبير تنجزه الوزارة، متمنياً الإلتزام والسلامة للجميع, والتوفيق والنجاح للطلبة.



