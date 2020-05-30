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‏تعليم خان يونس: 4027 متقدماً لامتحان التوجيهي ضمن إجراءات وقائية‏

30 آيار / مايو 2020 01:02

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غزة-الراي

تقدّم 4027 طالباً في مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم السبت الموافق 2020/5/30، لأول امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 ضمن إجراءات وقائية واحترازية.
وأوضح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس أن الطلبة في هذا العام يؤدون الامتحانات في ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أن المديرية اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في قاعات الامتحانات.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية للجان الامتحانات ورافقه خلالها: م. مازن الخطيب مدير عام الكتب والمطبوعات بالوزارة، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية.
جدير بالذكر أن الطلبة انتظموا في لجانهم في تمام الساعة التاسعة صباحاً لتقديم أول امتحانات الثانوية العامة للعام 2020 في مبحث التربية الإسلامية للفروع العلمي والأدبي والريادي والصناعي، ومبحث الفقه الإسلامي للفرع الشرعي.

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