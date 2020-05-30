إصابة جديدة بـ"كورونا" في قلقيلية ترفع الحصيلة إلى 626

أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في قلقيلية.
وأوضحت في بيان صحفي، أن الإصابة سجلت لمواطن 56 عاماً من بلدة حجة في قلقيلية نتيجة مخالطته لمصابين، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 626.
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30 آيار / مايو 2020 01:24
قلقيلية – الرأي:
أعلنت وزارة الصحة في رام الله اليوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في قلقيلية.
وأوضحت في بيان صحفي، أن الإصابة سجلت لمواطن 56 عاماً من بلدة حجة في قلقيلية نتيجة مخالطته لمصابين، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 626.
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