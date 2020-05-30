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بعد حملة لمقاطعتها

آلاف الحسابات تستجيب لمقاطعة صفحات "المنسق"

30 آيار / مايو 2020 01:39

المنسق
المنسق

أطلق ناشطون فلسطينيّون وعرب حملة إلكترونيّة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، لمقاطعة صفحة "المنسق"، وهي الصفحة الرسمية لمنسق أعمال الاحتلال في الضفّة الغربيّة، عبر منصتيّ "تويتر" و"فيسبوك".

ويسعى القائمون على حملة المقاطعة، التي حملت وسم "يا عندي يا عند المنسق"، إلى تخيير متابعيهم بين ما هو فلسطيني وما هو إسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهدفت الحملة إلى تقليل عدد متابعي صفحات المنسق، وفعلًا، سحب 40 ألف متابع إعجابهم بصفحات المنسق عبر شبكات التواصل.

ويذكر منسقو الحملة أن التفاعل مع صفحات الاحتلال الناطقة بالعربيّة خطر للغاية، كونه يحسّن صورة "الإنسانيّة" المزعومة والتواصل مع الشعوب العربيّة، وكسر الحواجز معها، بهدف التطبيع والقبول العام لدولة الاحتلال.

وأوضح منسقو الحملة أن التقليل من هذه الصفحات يكمن في التوعية بخطورتها، والتركيز على عدم التعامل معها مطلقًا، حتى بالتعليقات التي ترد عليها، "فهم لا ينزعجون من التعليقات المسيئة، لأنها تسهم في تحقيق الهدف الرئيس لهذه الصفحات، وهو انتشارها عند الشعوب العربية، والشعب الفلسطيني".

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