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برشلونة يحول أنظاره نحو نجم نابولى تحسبا لفشل صفقة بيانيتش

31 آيار / مايو 2020 05:47

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يسعى نادى برشلونة الإسباني، فى الحصول على خدمات النجم البوسنى ميراليم بيانيتش، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، عن طريق صفقة تبادلية، ولكن رفض لاعب الوسط البرازيلى للبارسا، أرثر ميلو، الدخول فى الصفقة، تسبب فى عدم إتمامها، الأمر الذى جعل مسئولى النادى الكتالونى فى البحث عن بدائل، لتعزيز خط وسط الفريق فى الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة، عاد للإهتمام بضم لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز، نجم خط وسط فريق نابولى الإيطالي، تحسبا لفشل صفقة ضم بيانيتش من يوفنتوس.

أضافت الصحيفة، أن رويز صاحب الـ24 عاما، يعد هدفا لنادى ريال مدريد، والذى تصل قيمة صفقته إلى 60 مليون يورو، بعد أن انضم لصفوف نابولى، فى صيف عام 2018، من ريال بيتيس الإسباني، مقابل 30 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن برشلونة، حاول إقناع أكثر من لاعب للدخول فى صفقة بيانيتش التبادلية، مثل أرتورو فيدال، نيلسون سيميدو، صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلى، إلا أنهم رفضوا أن يكونوا جزءا من هذه الصفقة.

فى المقابل عرض يوفنتوس على مسئولى برشلونة، الحصول على خدمات لاعب الوسط الهولندى فرانكى دى يونج، الذى انضم الصيف الماضى من أياكس مقابل 75 مليون يورو، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من مسئولى البارسا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدى ريال مدريد، صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

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