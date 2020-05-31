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أخبار » الرياضة و الملاعب

طلب ميسى.. أحدث الشروط الجزائية في عقد اللاعبين

31 آيار / مايو 2020 05:49

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يستخدم نجوم الكرة في جميع دول العالم، الشروط الجزائية للضغط على الأندية في حالة رغبتهم في الرحيل عنها، ولذا يصرون على وضع تلك الشروط في عقودهم قبل إتمام التعاقد.
وظهر العديد من تلك الشروط الجزائية بشكل غريب الأطوار، غير أن أغربها جاء في الدوري المكسيكي، وارتبط باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني.

لمعرفة أحدث الشروط الجزائية في عقد اللاعبين من هنا

ويعد الأرجنتيني المُخضرم ناهويل جوزمان، حارس مرمى تايجرز المكسيكي، صاحب هذا الشرط الغريب، عند انتقاله إلى فريقه الحالي قادما من نيولز أولد بويز الأرجنتيني في صيف 2014.
ميسي بدأ مسيرته مع الفريق الأرجنتيني، قبل الانتقال للعب مع ناشئي برشلونة في عام 2000، ولكنه قال إنه من الممكن أن يعود للعب في فريقه السابق.
وقال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات نهاية العام الماضي: "لا أريد مغادرة برشلونة حاليا، صحيح لدي حلم اللعب مع نيولز أولد بويز، وإنهاء مسيرتي هناك، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيحدث ذلك".
وأتم: "هنا لدي عائلتي، ويجب احترام رغبة العائلة، يجب علي أن أقنعهم، مثلا تياجو عندما نسافر إلى الأرجنتين لشهر يريد العودة إلى أصدقائه في برشلونة".
جدير بالذكر أن جوزمان زامل ميسي في منتخب الأرجنتين خلال بطولة كوبا أمريكا 2015 التي خسرها "راقصو التانجو" في المباراة النهائية أمام منتخب تشيلي صاحي الضيافة.

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