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الاتحاد الأوروبى يخطط لنقل نهائى دورى الأبطال من تركيا إلى البرتغال

31 آيار / مايو 2020 05:51

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتحاد الاوروبى لكرة القدم "يويفا"، يدرس نقل المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم 2019 – 2020، من مدينة اسطنبول التركية، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث من المقرر أن تستكمل باقى مباريات النسخة الحالية من البطولة خلال شهر أغسطس المقبل، بعد توقفها فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبى، يخطط لنقل نهائى النسخة الحالية من دورى أبطال أوروبا، إلى مدينة لشبونة البرتغالية، بدلا من مدينة اسطنبول، لأنه يرى أنها غير جاهزة لاستقبال هذا الحدث فى الوقت الحالى.

أضاف التقرير الإسباني، أنه من المنتظر اتخاذ القرار بعد الاجتماع المقرر للجنة التنفيذية لليويفا في 17 يونيو المقبل، ويجب أن تنتهي المحادثات بين اليويفا والمسؤولين في اسطنبول الأسبوع المقبل قبل اتخاذ القرار.

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن اليويفا، سوف يتجه إلى إعتماد نظام المباراة الواحدة بداية من دور ربع نهائي دورى الأبطال، بدلا من نظام الذهاب والإياب المتبع، من أجل إنهاء النسخة الحالية من البطولة، خلال أقصر وقت ممكن.

وستعود منافسات الموسم الحالى من دورى أبطال أوروبا، بمباريات إياب دور الـ16، التى ستقام فى أوائل شهر أغسطس المقبل، بعد أن تنتهى منافسات الدوريات الأوروبية التى سوف تستكمل خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دورى أبطال أوروبا، على حساب فريق توتنهام، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 0.

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