لماذا يجب تجنب ارتداء القفازات أثناء تسوق البقالة من السوبر ماركت

ارتداء القفازات الطبية من الأشياء التي أثارت الجدل حول فعاليتها للوقاية من كورونا، وربما تشعر بالحيرة عندما ترى بعض الأشخاص يرتدونها في الأماكن العامة، لتجنب الاتصال بالفيروس، فهل حقاً تحميك القفازات الطبية أثناء التسوق من السوبر ماركت من كورونا.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن القفازات الطبية ليست حلاً مباشرًا لتقليل خطر العدوى، خاصة إذا كنت ترتدي "كمامة أو تعقم يديك بالكحول أو الماء والصابون باستمرار.

ولم تقدم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) أي توصية لارتداء القفازات للوقاية من كورونا إلا في حالات معينة مثل قبل لمس الأزرار أو مقابض الباب، وتنظيف وتعقيم الأسطح، والتعامل مع الغسيل المتسخ أو القمامة من شخص مصاب بالفيروس.

وحتى في هذه الظروف، تكون القفازات فعالة فقط عندما يتم التخلص منها بشكل صحيح، ثم تقوم بغسل اليدين بعد التخلص منها.

ولكن عندما يتعلق الأمر بتسوق البقالة من السوبر ماركت فإن القفازات ليست فعالة حقًا.

لماذا تعد القفازات غير فعالة للوقاية من كورونا؟



عند ارتداء القفازات ولمس أي سطح ملوث، ينتقل الفيروس إلى القفازات الخاصة بك التي ستلتصق بأصابعك.

علاوة على ذلك ، تعطي القفازات إحساسًا زائفًا بالأمان ويستمر الناس في لمس كل شيء مثل وجههم وفمهم، مما قد يؤدي إلى مزيد من نقل العدوى، لذا، القفازات لا توفر أي حماية.

والجزء الأكثر صعوبة في ارتداء زوج من القفازات هو عند إزالته، فإذا لم تكن حذرًا، فقد تنتقل الجراثيم إلى يديك وأجزاء أخرى من الجسم، فعند إزالة القفازات ، يجب التخلص منها بشكل صحيح ثم يجب غسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية.

لا تقلل القفازات من خطر ملامسة الفيروس أو تنقذك من غسل اليدين المتكرر، أنت أيضًا عرضة للإصابة بالعدوى أثناء ارتداء زوج من القفازات كما هو الحال عند عدم ارتدائك لها.

طرق الوقاية من كورونا أثناء التسوق من السوبر ماركت



-لن يؤدي لمس المنتجات الغذائية في محل البقالة إلى الإصابة بعدوى لكن مجرد ممارسة قواعد التباعد الاجتماعي هو الأفضل، وينتقل الفيروس من خلال قطرات تنفسية صغيرة لشخص مصاب يتحدث أو يعطس بالقرب منك.

-اجعل قائمة التسوق جاهزة بحيث يمكنك شراء ما هو مطلوب والخروج بسرعة.

- من أجل سلامتك نظف يديك بالمطهر وامسح مقبض عربة التسوق بالمطهرات عند دخولك.

- تجنب لمس أي منتجات لا تنوي تناولها.

-بعد العودة إلى المنزل، اغسل يديك بشكل صحيح لمدة 20 ثانية ونظف هاتفك أيضًا.