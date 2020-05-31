أصغر خريج جامعي في العالم يحوز على 4 شهادات بعمر 13 عاما

أصبح الطفل جاك ريكو البالغ من العمر 13 عاما، أصغر خريج في تاريخ كلية فوليرتون بكاليفورنيا التي تأسست في عام 1913، وبدأ ريكو يضع خططه المستقبلية، بعد أن قرر البدء بالعمل والدخول في الحياة المهنية الأسبوع المقبل.

قالت والدت ريكو رو أندرادي إنها أدركت أن جاك كان متفوقا على غيره من الأطفال بالأمور الأكاديمية عندما طلب زيارة البيت الأبيض في عيد ميلاده الرابع، بحسب ما ذكرت شبكة “cnn” الإخبارية.

وأوضحت أندرادي: “لقد كان جاداً جداً، وقلت له: هذه رحلة كبيرة. إذا كنت تريد الذهاب، فسيتعين عليك أن تحفظ أسماء جميع رؤساء الولايات المتحدة”.

وتابعت: “كنت أمزح فقط، ولكنه فاجأني بالقول بأنه يعرف أسماء جميع رؤساء أمريكا، وأنه تعلم أيضاً أسماء نواب الرؤساء”.

وأوضحت أندرادي أن جاك عانى عند دخوله إلى الصف الثالث من معرفة المواد التي تُشرح له، لذلك اختارت والدته التعليم المنزلي بدلاً من ذلك.

وقالت أندرادي: “لقد كان مزدهراً… عندما كان في الحادية عشرة من عمره، لم يكن هناك شيء يمكنني تعليمه إياه. لقد كان مستواه يتخطى كل المعايير”.

وسمعت أندرادي أن كلية فوليرتون لديها برنامج مخصص للطلاب الذين يمكنهم اجتياز اختبار تحديد المستوى. وخضع جاك للاختبار وتم تسجيله في الفصول الدراسية بعد بضعة أيام.

وأكمل جاك بنجاح 61 حصة في الكلية، وحصل على شهادات في التاريخ والفن والتعبير البشري والسلوك الاجتماعي والعلوم الاجتماعية.

وقالت أندرادي: “إنه يعمل بجد، ولكن أكثر ما نفخر به هو قلبه… إنه إنسان رائع. أخته مصابة بالتوحد وهو أفضل أخ لها على الإطلاق”.

ولا يزال جاك غير متأكد تماماً من المهنة التي يريد أن يواصل العمل بها، وقال: “ما زلت في الثالثة عشرة من العمر لذا أحاول معرفة ما أريد في هذه الحياة”.