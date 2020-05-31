غزة-الراي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2516 ) الاحد 31/5/2020

أخبار فلسطينية﻿

إعادة فتح المسجد الأقصى بعد شهرين من إغلاقه ومئات الفلسطينيين يدخلونه مكبرين

الأونروا تؤكد بدء توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية بغزة

الرئاسة تؤكد دعم فلسطين حق الصين في بسط سيادتها على كامل

اشتية: امتحانات الثانوية العامة تُوحد شعبنا

أخبار إسرائيلية

نتنياهو: نحن في مرحلة اختبار وسنعود للقيود إن لم يتم الالتزام

الصحة الإسرائيلية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" وإجمالي الإصابات

تظاهرة لنشطاء اليسار الإسرائيلي ضد إعدام الشاب الحلاق

زعماء الليكود يواصلون مهاجمة غانتس: لا يصلح لرئاسة الوزراء

اخبار دولية

أوروبا تدعو واشنطن للتراجع عن القطيعة مع "الصحة العالمية"

"العمل الإسلامي" يستنكر إعدام الاحتلال الشاب الحلاق بالقدس

"الإغاثة التركية" تنظم فعالية بذكرى الاعتداء على سفينة "مرمرة"

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حملة إلكترونية فلسطينية ضد منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية- (تغريدات)

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي بقتل إسرائيل فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

لقدس: استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال

الشرق الاوسط

الفلسطينيون يدعون إلى وقف التعامل مع «الإدارة المدنية» الإسرائيلية

الشروق المصرية

الشرطة الإسرائيلية تقتل بالرصاص فلسطينيا من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقدس

بالفيديو.. إسرائيل تعيد فتح المطاعم مع تخفيف قيود كورونا

فتح: إعدام الشهيد «الحلاق» جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها نتنياهو

الاهرام المصرية

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا أعزلا من ذوي الاحتياجات الخاصة.. و"فتح" تصف الحادث بـ"جريمة حرب"

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

محدث| إصابة عامل من عانين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه

اعتقال شابين من فحمة

الكمامات ومواد التعقيم أدواتٌ جديدة.. فلسطين أول دولة عربية تُجري امتحان الثانوية العامة

احتراق أشجار زيتون وحرجية في جنين

5أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

إصابة محافظ سلفيت ونقله للمستشفى بعد سقوطه عن حصانه

فيديو| "مساءلة" تكشف ملابسات قتل الطفل عبد الله غيث في الذكرى الأُولى لاستشهاده

الحياة الجديدة

بلدية البيرة: لن نتعامل مع الاحتلال بعيدا عن القنوات الرسمية

رئيس مجلس قروي كردلة: نرفض التعامل مع سلطات الاحتلال بأي شكل من

نابلس: وقفة ضد قرار الضم ودعما لقرارات القيادة

الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى استعدادا

المفتي العام يندد بعربدة الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الأيام

»عشراوي تطالب بتدخل دولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

»عريقات يدعو "الجنائية الدولية" لفتح تحقيق بإعدام الشهيد الحلاق

»وقفة تضامنية على أراضٍ مهدّدة بالمصادرة شرق البيرة

»إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية

وكالة صفا

أول صلاة فجر في المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاقه 69 يوماً

حماس توجه التحية لكل من غادر صفحة "المنسق"

الصحفي حمد يودع كاميرته برسالة مؤثرة

توقعات باقتحام كبير للمستوطنين للأقصى اليوم

مستوطنون ينصبون خيمة على اراضي المواطنين جنوب الخليل

التربية": جهود جبارة بُذلت لإنجاح اختبارات "توجيهي"

الكتلة الإسلامية: نعمل على توفير الخدمات وسبل الراحة لطلبة التوجيهي

المحامي القضماني: طالبنا بفتح تحقيق بجريمة قتل الشهيد "الحلاق"

وكالة الرأي الفلسطينية

غزة الصحة ب : لا إصابات كورونا جديدة في القطاع

فلسطين اليوم

غزة صحة تعلن نتائج فحوصات 48 عينة

سما نيوز

واللا: الحملة ضد صفحة المنسق عدوانية ومثيرة للقلق وتعمق الصدع مع السلطة الفلسطينية

نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"

مخاوف من موجة ثانية لكورونا: إسرائيل تغلق المدراس التي سجلت إصابات

التحقيقات الاولية بشأن اعدام الشهيد الحلاق: "أحد قتلته استمر بإطلاق النار رغم تلقيه أمرا بالتوقف"

الخارجية: 106 حالات وفاة و1750 إصابة بصفوف جالياتنا الفلسطينية في العالم

رئيس بلدية بيت لحم: ملتزمون بعدم التعامل مع الاحتلال تطبيقا لقرارات القيادة

عرب 48

حكومة نتنياهو تصدر تعليمات مباشرة بقتل الفلسطينيين"

وكالة وفا

(محدث) عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في عزون عت..

بلدية البيرة: لن نتعامل مع الاحتلال وسنتغلب على كافة..

العسيلي: "التنسيقي للقطاع الخاص" يؤكد رفضه ا.

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