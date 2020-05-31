http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2516 ) الاحد 31/5/2020
أخبار فلسطينية
إعادة فتح المسجد الأقصى بعد شهرين من إغلاقه ومئات الفلسطينيين يدخلونه مكبرين
القرار الفلسطيني بإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال على محكّ جدية التنفيذ
عريقات يدعو المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني
الأونروا تؤكد بدء توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية بغزة
الرئاسة تؤكد دعم فلسطين حق الصين في بسط سيادتها على كامل
اشتية: امتحانات الثانوية العامة تُوحد شعبنا
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يلمح إلى إعادة فرض قيود كورونا
نتنياهو: نحن في مرحلة اختبار وسنعود للقيود إن لم يتم الالتزام
الصحة الإسرائيلية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" وإجمالي الإصابات
تظاهرة لنشطاء اليسار الإسرائيلي ضد إعدام الشاب الحلاق
زعماء الليكود يواصلون مهاجمة غانتس: لا يصلح لرئاسة الوزراء
اخبار دولية
أوروبا تدعو واشنطن للتراجع عن القطيعة مع "الصحة العالمية"
"العمل الإسلامي" يستنكر إعدام الاحتلال الشاب الحلاق بالقدس
"الإغاثة التركية" تنظم فعالية بذكرى الاعتداء على سفينة "مرمرة"
أرقام جديدة لإصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم
أخبار عربية
الجيش اللبناني يوقف 5 سودانيين حاولوا التسلل للأراضي الفلسطينية المحتلة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حملة إلكترونية فلسطينية ضد منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية- (تغريدات)
مطالب فلسطينية بتحقيق دولي بقتل إسرائيل فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم
لقدس: استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال
الشرق الاوسط
ارتفاع وفيات «كورونا» بين أبناء الجاليات الفلسطينية
الفلسطينيون يدعون إلى وقف التعامل مع «الإدارة المدنية» الإسرائيلية
الشروق المصرية
الشرطة الإسرائيلية تقتل بالرصاص فلسطينيا من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقدس
بالفيديو.. إسرائيل تعيد فتح المطاعم مع تخفيف قيود كورونا
فتح: إعدام الشهيد «الحلاق» جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها نتنياهو
الاهرام المصرية
الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا أعزلا من ذوي الاحتياجات الخاصة.. و"فتح" تصف الحادث بـ"جريمة حرب"
الغد الأردنية
القرار الفلسطيني بإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال على محكّ جدية التنفيذ
الشرق القطرية
رصاص الاحتلال يصيب شابين فلسطينيين في القدس والضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
شهيد وإصابات و39 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بأسبوع
بالصور مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل ويعتدون على المواطنين
استعدادات لفتح أبواب المسجد الأقصى فجر الأحد
عائلة "مشاهرة" تهدم منزليها ذاتيا في جبل المكبر
وقفة للصحفيين في غزة تطالب بعودة الزميل حمد لعمله
مناشدة لوقف التعذيب والإهمال الطبي بحق الصحفيين الأسرى
الأسير جنازرة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ20
القدس المحلية
محدث| إصابة عامل من عانين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه
اعتقال شابين من فحمة
الكمامات ومواد التعقيم أدواتٌ جديدة.. فلسطين أول دولة عربية تُجري امتحان الثانوية العامة
احتراق أشجار زيتون وحرجية في جنين
5أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
إصابة محافظ سلفيت ونقله للمستشفى بعد سقوطه عن حصانه
فيديو| "مساءلة" تكشف ملابسات قتل الطفل عبد الله غيث في الذكرى الأُولى لاستشهاده
الحياة الجديدة
بلدية البيرة: لن نتعامل مع الاحتلال بعيدا عن القنوات الرسمية
رئيس مجلس قروي كردلة: نرفض التعامل مع سلطات الاحتلال بأي شكل من
نابلس: وقفة ضد قرار الضم ودعما لقرارات القيادة
الهلال الأحمر بالقدس ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى استعدادا
المفتي العام يندد بعربدة الاحتلال ضد المسجدين الأقصى والإبراهيمي
الأيام
»عشراوي تطالب بتدخل دولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني
»عريقات يدعو "الجنائية الدولية" لفتح تحقيق بإعدام الشهيد الحلاق
»وقفة تضامنية على أراضٍ مهدّدة بالمصادرة شرق البيرة
»إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية
وكالة صفا
أول صلاة فجر في المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاقه 69 يوماً
حماس توجه التحية لكل من غادر صفحة "المنسق"
الصحفي حمد يودع كاميرته برسالة مؤثرة
توقعات باقتحام كبير للمستوطنين للأقصى اليوم
مستوطنون ينصبون خيمة على اراضي المواطنين جنوب الخليل
التربية": جهود جبارة بُذلت لإنجاح اختبارات "توجيهي"
الكتلة الإسلامية: نعمل على توفير الخدمات وسبل الراحة لطلبة التوجيهي
المحامي القضماني: طالبنا بفتح تحقيق بجريمة قتل الشهيد "الحلاق"
وكالة الرأي الفلسطينية
الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع
106 حالات وفاة "كورونا" بصفوف الجالية الفلسطينية في العالم
عائلة الشهيد الحلاق: ابننا قتل بدم بارد
صور فيديو || التعليم: انطلاق امتحانات الثانوية العامة بغزة
آلاف الحسابات تستجيب لمقاطعة صفحات "المنسق"
78.400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة
فلسطين اليوم
القيادي حميد: المقاومة تراكم قوتها لمعركة التحرير الكبرى ومطلوب ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة المخططات الإسرائيلية
صحة غزة تعلن نتائج فحوصات 48 عينة
الأطر الصحفية في غزة تطالب "أسوشيتد بس" بالعدول عن قرارها ضد الزميل اياد حمد
الجهاد الإسلامي: اٍرهاب الاحتلال بحق شعبنا سيزيدنا تصميماً على مواصلة المقاومة
وقف التنسيق مع الاحتلال يجبر عباس اتباع آلية جديدة في السفر
مستوطنون يقتحمون أسواق الخليل وينفذون عمليات عنف وعربدة
التجمع الإعلامي يشيد بحملات إلغاء الإعجاب لصفحات الإسرائيلية على مواقع التواصل
سما نيوز
واللا: الحملة ضد صفحة المنسق عدوانية ومثيرة للقلق وتعمق الصدع مع السلطة الفلسطينية
نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"
مخاوف من موجة ثانية لكورونا: إسرائيل تغلق المدراس التي سجلت إصابات
التحقيقات الاولية بشأن اعدام الشهيد الحلاق: "أحد قتلته استمر بإطلاق النار رغم تلقيه أمرا بالتوقف"
الخارجية: 106 حالات وفاة و1750 إصابة بصفوف جالياتنا الفلسطينية في العالم
رئيس بلدية بيت لحم: ملتزمون بعدم التعامل مع الاحتلال تطبيقا لقرارات القيادة
الضابطة الجمركية تتعامل مع 350 قضية أُتلف خلالها 35 طن من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية
إصابة مواطن بكسر بالساق إثر اعتداء الاحتلال عليه من عانين
وزير التربية يلتقي طلبة الثانوية العامة في عزون عتمة
عرب 48
حكومة نتنياهو تصدر تعليمات مباشرة بقتل الفلسطينيين"
وكالة وفا
(محدث) عورتاني يناقش طلبة الثانوية العامة في عزون عت..
بلدية البيرة: لن نتعامل مع الاحتلال وسنتغلب على كافة..
العسيلي: "التنسيقي للقطاع الخاص" يؤكد رفضه ا.
حدث في مثل هذا اليوم
- 31 أيار (مايو)
- 2001م وفاة القائد "فيصل عبد القادر الحسيني" في الكويت إثر نوبة قلبية حادة.
- 1994م تشكيل أول شرطة نسائية فلسطينية في قطاع غزة في ظل سلطة الحكم الذاتي.
- 1985م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (564) الذي يناشد جميع الأطراف المعنية.. وضع حد لأعمال العنف ضد السكان المدنيين في لبنان ولاسيما مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وما حولها.
- 1974م سورية وإسرائيل توقعان اتفاقية فصل القوات في جنيف بسويسرا.
- 1965م الرئيس المصري جمال عبد الناصر ألقى خطاباً في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بالقاهرة وقد تم في هذه الدورة إنشاء الصندوق القومي الفلسطيني وإنشاء قوات عين جالوت.
- 1948م ورأس العين عبارة عن مجموعة من الينابيع تقع شمال شرق يافا وشمال غرب القدس تستمد أهميتها من كونها أكبر ينابيع فلسطين بعد منابع نهر الأردن العليا والمصدر الأول لمياه نهر العوجا ومدينة القدس، احتلها الصهاينة في 30/5/1948م واستردها الماضلون في 31/5/1948 بهجوم مضاد كبير قاده الشيخ حسن سلامة بعد وصول النجدات إليه من دبر طريف وبير نيبالا والقرى المجاورة لكن الشيخ أصيب أثناء قيادته للمعركة ونقل للمستشفى واستشهد في تاريخه 2/6/1948.
-