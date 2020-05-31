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"الشرطة البحرية" تضبط أسماكًا سامة بحوزة أحد البائعين بميناء غزة

31 آيار / مايو 2020 07:03

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غزة-الراي

ضبطت الشرطة البحرية في محافظة غزة "18" كيلو سمك من النوع المسمى بـ"صراصير البحر" السامة، بحوزة أحد البائعين في ميناء غزة.

وذكر قسم العمليات في المحافظة، أن دورية تفتيش بداخل الحسبة، ضبطت البائع أثناء بيعه الأسماك للمواطنين على أنها سمك جمبري.

وأوضحت الشرطة البحرية أنها أتلفت الكمية المضبوطة بعد تحريزها على الفور، بحضور جهات الاختصاص من وزارة الزارعة ومباحث التموين.

جدير ذكره، أن البحرية تقوم بعمل الدوريات التفتيشية بشكل يومي على مراكب الصيادين وتجار الأسماك، للتأكد من صلاحية الأسماك المعروضة للبيع.

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