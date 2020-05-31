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اعتقال شاب وامرأتين من باحاته

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بعد إعادة فتحه اليوم

31 آيار / مايو 2020 08:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شاب وإمرأتين.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني  لـ"الرأي" أن 105 مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، من باب المغارب، بحماية قوات الاحتلال، على شكل مجموعتين. 

وذكر الكسواني، أن شرطة الاحتلال اعتقلت السيدة رائدة سعيدة والصحفية سندس عويس، والشاب عبادة نجيب خلال تواجدهم في الأقصى أثناء اقتحام المستوطنين لباحاته. 

واستنكر هذه الاقتحامات التي تأتي في ظل انتشار جائحة كورونا، مناشداً العالم العربي والإسلامي الوقوف عند مسؤوليتاته وضرورة التحرك لانقاذ الأقصى ووقف هذه الاقتحامات التي لن تغير من واقع المسجد، الذي سيبقى عربياً إسلامياً.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت يوم أمس السبت، إلى اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة اليوم.

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