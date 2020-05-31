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جرافات الاحتلال تهدم 4 منازل قيد الإنشاء في الطيرة

31 آيار / مايو 2020 08:44

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - الرأي

هدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة منازل قيد الإنشاء في مدينة الطيرة بأراضي عام 1948، بذريعة البناء دون تراخيص.

واقتحمت قوات الشرطة المدينة وحاصرت 4 منازل قيد الإنشاء تعود ملكيتها لعائلة خفش، ومنعت السكان من التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات بهدم المنازل.

وأعرب السكان عن خشيتهم من مغبة أن تعود لجان التنظيم والبناء إلى سياسة هدم المنازل في البلدات العربية بشكل مكثف، وذلك في ظل الظروف السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال صاحب المنازل المهدمة إبراهيم خفش لـ "عرب 48": "إن البيوت كان من المفترض أن تدخل الخارطة الهيكلية، وكانت قضيتها تتداول بالمحاكم".

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