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الاحتلال يعتقل مدير نادي الأسير و3 مواطنين بالقدس

31 آيار / مايو 2020 09:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، وثلاثة مواطنين آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قوس، وعبادة نجيب في أعقاب اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي المتطرف أيهود غليك، لباحات المسجد الأقصى، إلى جانب عشرات المتطرفين في مجموعات متلاحقة انطلاقا من باب المغاربة، بعد ساعات في فتح الأوقاف الإسلامية لأبواب المسجد للصلاة بعد اغلاق لمدة 70 يوما، بسبب جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الاعور بعد أن داهمت منزله في حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب القدس، وطارق أبو صبيح ويعمل حارسا في الاقصى.

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