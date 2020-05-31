800 معتقل فلسطيني منذ بداية "كورونا" نصفهم من القدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 800 فلسطيني، نصفهم من القدس المحتلة، منذ بدء تفشي فايروس كورونا في آذار/ مارس الماضي، بينهم 90 طفلًا و10 فتيات وسيدات.

وقال عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي الأحد، إن الهجمة الإسرائيلية اشتدت في الأشهر الأخيرة داخل القدس المحتلة، وتم رصد حالة من التصعيد الإسرائيلي الخطير للاعتقالات والانتهاكات بحق الفلسطينيين هناك.

وبيّن أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيًا من قطاع غزة بعد اجتيازهم الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وقد سمح لهم بالعودة الى قطاع غزة عبر نقاط عشوائية.

ويعتقل الاحتلال 4800 أسير فلسطيني بينهم 39 أسيرة، و18 طفلًا، وقرابة 400 معتقل أداري، وحوالي 700 مريض بينهم 300 يعانون أمراضًا خطيرة ومزمنة ومن بينهم عشرات كبار السن، أكبرهم فؤاد الشوبكي الذي تجاوز عمره 80 عامًا.