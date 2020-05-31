وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مدير نادي الأسير و3 مواطنين بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تهدم 4 منازل قيد الإنشاء في الطيرة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء معتدلة والحرارة أعلى من معدلها بقليل وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بعد إعادة فتحه اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى بعد إغلاقه 70 يومًا وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة البحرية" تضبط أسماكًا سامة بحوزة أحد البائعين بميناء غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2516 ) الاحد 31/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية لغز قطعان "الفئران الجليدية" في القطب الشمالي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

800 معتقل فلسطيني منذ بداية "كورونا" نصفهم من القدس

31 آيار / مايو 2020 09:56

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 800 فلسطيني، نصفهم من القدس المحتلة، منذ بدء تفشي فايروس كورونا في آذار/ مارس الماضي، بينهم 90 طفلًا و10 فتيات وسيدات.

وقال عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي الأحد، إن الهجمة الإسرائيلية اشتدت في الأشهر الأخيرة داخل القدس المحتلة، وتم رصد حالة من التصعيد الإسرائيلي الخطير للاعتقالات والانتهاكات بحق الفلسطينيين هناك.

وبيّن أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيًا من قطاع غزة بعد اجتيازهم الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وقد سمح لهم بالعودة الى قطاع غزة عبر نقاط عشوائية.

ويعتقل الاحتلال 4800 أسير فلسطيني بينهم 39 أسيرة، و18 طفلًا، وقرابة 400 معتقل أداري، وحوالي 700 مريض بينهم 300 يعانون أمراضًا خطيرة ومزمنة ومن بينهم عشرات كبار السن، أكبرهم فؤاد الشوبكي الذي تجاوز عمره 80 عامًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟