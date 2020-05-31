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"التنمية" توزع مساعدات طارئة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم

31 آيار / مايو 2020 10:04

غزة- الرأي

خصصت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة جزءًا من المساعدات العينية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وذلك في إطار الاستجابة العامة من الوزارة للمتأثرين من جائحة كورونا.

وقالت الوزارة، إنها وزعت طرودا غذائية عينية لحوالي ١٢٠٠ أسرة لديها ثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة فأكثر بتمويل كريم من مؤسسة تيكا التركية، كما قدمت مساعدات لحوالي ١٣٠٠ أسرة ممن لديها شخصين من ذوي الإعاقة من خلال منح كريمة مقدمة من مؤسسات وجهات خيرية متعددة وعلى رأسها الهلال الأحمر القطري.

وذكرت أنها وزعت أيضا بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل المجتمعي ١٠٠ حقيبة صحية لمائة أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا ووزعت الوزارة كمية من الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن المنحة العمانية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والتي شملت فرشات طبية وعكاكيز وكراسي متحركة وكزاسي متحركة خاصة بالشلل الدماغي.

يذكر أن معظم المستفيدين من هذه المساعدات مدرجين ضمن البرنامج الوطني لمكافحة الفقر والذي يضم حوالي ١٧٠٠٠ اسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

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