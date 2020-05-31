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"بحر "يهنئ رئيس مجلس البرلمان الإيراني الجديد بتوليه مهام منصبه

31 آيار / مايو 2020 10:21

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غزة-الرأي

هنأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف بانتخابه رئيساً لمجلس الشورى في فترته التشريعية الحالية.

وأكد د. بحر في رسالة تهنئة أرسلها لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الجديد، أن نواب الشعب الفلسطيني وعموم أبناء الشعب الفلسطيني يهنئون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيا الله أن يعين رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الجديد على حمل الأمانة.

وعبر بحر عن أمله أن تكون الفترة التشريعية الجديدة للمجلس الإيراني مثمرة وتلبي تطلعات الشعب الإيراني.

وأعرب بحر عن تقديره لدور البرلمان الإيراني في دورته السابقة ووقوفه الجاد مع القضية الفلسطينية، آملاً أن يستمر ويرتقي الدور الإيراني في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته.

الجدير بالذكر أن محمد باقر قاليباف، انتخب رئيساً لمجلس الشورى الإيراني الخميس الماضي لسنة واحدة، حيث حصل على 230 صوتاً من إجمالي أصوات النواب البالغ عددهم 267.

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