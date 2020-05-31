تحذير لجيش الاحتلال بالاستعداد لانتفاضة ثالثة بالضفة

القدس المحتلة - الرأي

حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط يعكوف عامي درور، من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية المحتلة، داعياً جيش الاحتلال للاستعداد لذلك.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن درور قوله: "بعد وقف التنسيق الأمني، وعشية ضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية، يجب أن يستعد الجيش لانتفاضة ثالثة بالضفة".

وأضاف درور: "بعد الإعلان عن ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، الأوضاع ستصبح قابلة للإنفجار بالمناطق الفلسطينية".

وتابع: "أن 90% من احباط العمليات الأمنية بالضفة الغربية، كان بفضل الجيش والشاباك، وبعد وقف التنسيق الأمني، ستكون الأوضاع صعبة بالضفة".

وأضاف: "على الجيش أن يكون مستعدا لأن يعمل بالضفة الغربية، وفقا للقرارات السياسية المتعلقة بضم مناطق ومستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية".