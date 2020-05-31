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مقتل شقيقين وإصابة خطيرة بإطلاق نار خلال شجار بحوارة

31 آيار / مايو 2020 11:47

نابلس - الرأي

قتل شقيقان وأصيب شخص ثالث بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء شجار تخلله إطلاق نار وقع صباح اليوم الأحد، في بلدة حوارة قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة في السلطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات عن مقتل مواطنين إثنين وإصابة آخر بجراح وصفت بالخطيرة، بإطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

ووفقا لمواطنين، فإن شجارا عائليا وقع الليلة الماضية تجدد في ساعات الصباح واتخذ منحى عنيفا، إذ تخلله إطلاق نار وإحراق محل تجاري وعدد من المركبات.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في حوارة بأن إثنين شقيقين قتلوا وإثنين آخرين أصيبوا بجروح نتيجة الشجار الذي وقع صباح اليوم، بعد إقدام أشخاص على إضرام النار في محل تجاري لاحد المواطنين على مدخل بيتا، وتم إضرام النار في مركبتين خلال الشجار.

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