بيطرة خانيونس تتحفظ على مزرعتين للدجاج اللاحم

غزة-الرأي

قامت مديرية بيطرة خان يونس بالتعاون مع المباحث قسم -الأمن الزراعي-بالتحفظ على مزرعتين للدجاج اللاحم في منطقتى القرارة وبني سهيلة، وذلك ضمن حملة ضبط وتنظيم عمليات حقن الدجاج اللاحم من أجل ضمان وصول دجاج لاحم خالي من متبقيات الادوية للمستهلك

يذكر أن الادارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة قامت قبل عدة أيام باطلاع العاملين في حقن الدواجن على التعليمات الخاصة بحقن الدواجن،و ضرورة الالتزام بالشروط الموضوعة بها

وتأتي هذه الخطوة المهمة في القطاع الصحي للدواجن لحفظ صحة المستهلك، وتقليل متبقيات الادوية البيطرية في اللحوم المستهلكة، لا سيما لحوم الدواجن الاكثر تناولا.