"التوجيهي".. تجربة جديدة وجهد حكومي في ظل كورونا(تقرير)

غزة- بسام العطار- الرأي:

تفشي فيروس كورونا هذا العام، جعل من الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة اتخاذ إجراءات جديدة ومضاعفة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وتوفير كل مايتطلبه الأمر لحماية الطلبة، وتوفير وتهيئة اللجان والقاعات والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، والوقاية المعتمدة من وزارة الصحة.

فرق الصحة المدرسية التابعة للإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة باشرت منذ اللحظة الأولى لبدء امتحانات التوجيهي، تقديم الرعاية الصحية للطلبة ضمن إجراءات خاصة في لجان امتحانات الثانوية العامة.

مدير عام الرعية الأولية د. مدحت عباس، أكد على جهوزية كافة الطواقم الصحية لتقديم كل مايلزم لأبنائنا الطلبة خلال انعقاد لجان الامتحانات لهدا العام، مشيراً الى مضاعفة العمل من تغطية عدد أكبر من اللجان لضمان التباعد بين الطلبة وعدم الاكتظاظ داخل الغرف الصفية، وضمان تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة في ظل أزمة كورونا، إضافة الى تقديم الدعم النفسي.

زيادة عدد اللجان

جهود مضاعفة لطواقم الرعاية الصحية المقدمة في لجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، كما يوضح مدير دائرة الصحة المدرسية د. كامل صايمة، مشيراً الى أنه وتماشياً لما أقرته اللجنة العليا للطوارئ الصحية من تطبيق كافة اجراءات الوقاية والسلامة في لجان الامتحانات في تهيئة كافة الاجواء المناسبة خاصة الصحية منها وبتضافر الجهود مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الداخلية.

وبين د. صايمة أنه قد تم زيادة عدد لجان الامتحانات لهذا العام من 160 لجنة الى 250 لجنة، لضمان عدم تجمع الطلاب وتحقيق التباعد داخل الغرف الصفية بما لا يزيد عن 14 طالب في كل صف، مع إتمام كافة إجراءات التعقيم وتوزيع الكمامات بالأعداد المناسبة، وتوضيح الارشادات الصحية المناسبة في كل لجنة.

زيادة عدد لجان الامتحانات لهذا العام كنا يقول د. صايمة، تتطلب مضاعفة عدد الكوادر الصحية في كل لجنة لتقديم الرعاية المناسبة والطارئة لأبنائنا الطلبة، حيث تم تغطية وتجهيز كافة اللجان بطبيب مع بعض الأصناف الدوائية الطارئة.

متابعة ميدانية

أعلى رأس الهرم الحكومي في غزة، رئيس لجنة المتابعة الحكومية د. محمد عوض، ووفد من وزارة التربية والتعليم العالي والمجلس التشريعي الفلسطيني، تفقد ميدانياً، سير امتحانات الثانوية العامة للعام 2020 في يومها الأول، وذلك في مدرستي سعاد الصباح وعلي بن أبي طالب بمدينة غزة.

د. عوض أشاد بإجراءات وزارة التعليم لإنجاح امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا وهي تجربة جديدة وجهد كبير تنجزه الوزارة، متمنياً الالتزام والسلامة للجميع، والتوفيق والنجاح للطلبة.

وفي ظل الوضع الخاص بأزمة كورونا، قال د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، أنه تم إعداد وتنفيذ بروتوكول صحي لتوفير سبل الوقاية والسلامة للطلبة والعاملين وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.

البروتوكول تضمن تقليص عدد الطلبة في كل قاعة بما لا يتجاوز (15 طالب)، وقد تطلب ذلك حوالي 50 لجنة إضافية مما تطلب الاستعانة بـ (43) مدرسة من وكالة الغوث لتصل عدد اللجان إلى 242 لجنة، وعدد العاملين فيها إلى (6500) مراقب وموظف بزيادة أكثر من 1000 عن العام الماضي.

كما تم تعقيم اللجان والقاعات والممرات والأثاث المدرسي وتوفير المواد اللازمة للتعقيم بشكل يومي وتوفير طبيب أو ممرض ومرشدين مدربين للدعم النفسي في كل لجنة، وكذلك توسيع مركزي التصحيح في غزة وخان يونس بإضافة مدارس جديدة للمراكز الموجودة من أجل إتاحة الفرصة لتقليل عدد المصححين في الغرفة الواحدة، وتوفير كل وسائل الوقاية والسلامة في مراكز التصحيح والإجراءات المرتبطة بذلك بما في ذلك عمليات التجهيز والفرز وإدخال النتائج.

وكيل الوزارة أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم في غزة والضفة عملت بشكل مشترك في كل الاجراءات المرتبطة بالثانوية العامة لكي تحافظ على الطابع الوحدوي لهذه الامتحانات، وتضمن ذلك تحديد الجزء المطلوب في الامتحان بعد دراسة مشتركة لما تم قطعه من المنهاج في التعليم الوجاهي في غزة والضفة قبل تعليق الدراسة بسبب كورونا، وتحديد موعد وجدول الامتحانات وإعداد الأسئلة في جميع المباحث الدراسية من خلال فرق مشتركة وآليات موحدة للتصحيح وإعلان النتائج.

التعليم عند بعد

ومن أجل مساندة أبنائنا الطلبة في غزة ومساعدتهم في اجتياز الامتحانات بنجاح رغم تعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا قامت الوزارة في غزة بإعداد (2000) فيديو تعلمي في استديوهات التصوير الخاصة بالوزارة لشرح جميع الدروس في المباحث المختلفة من خلال أكفأ المعلمين والمشرفين بالإضافة إلى دروس المراجعة وإعداد اختبارات إلكترونية لمحتوى جميع الفيديوهات تصحح فيها إجابات الطلبة تلقائياً.

كما تم رفع الدروس على بوابة روافد التعليمية بطريقة مفهرسة ومبوبة تسهل وصول الطالب للدرس المطلوب، وتم بث الدروس على قناة أمواج الرياضية ودروس المراجعة على فضائية الأقصى والقدس اليوم، إضافة لشرح كل الدروس في جميع المباحث على صوت التربية والتعليم.

وبدءًا من أول مارس انطلقت دروس المراجعة في جميع المباحث الدراسية صوت وصورة في بث مباشر على إذاعة صوت التعليم وصفحتها على القيس بوك وإطلاق مسابقات إلكترونية لجميع المباحث الدراسية وكذلك أطلاق صفوف إلكترونية google classroom في جميع المديريات لجميع المباحث.

انتشار أمني

الأجهزة الشرطية والأمنية كانت مستعدة على أكمل وجه، لتأمين وإنجاح انعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، التي بدأت صباح السبت 30 مايو وحتى 17 يونيو 2020، وفق إجراءات وضوابط الوقاية والسلامة العامة من فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أن قوات الشرطة عملت على تأمين 232 لجنة اختبار على مستوى قطاع غزة، ومراكز التصحيح والكونترول، ضمن خطة تفصيلية بالتنسيق مع وزارتي التعليم والصحة.