بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع سوق الخان المركزي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق الخان المركزي من خلال تنفيذ أعمال إزالة لبعض المرافق والمحال القديمة والتعديات في حرم السوق المذكور، وذلك ضمن مساعيها المبذولة لتحسين واقع الخدمة المقدمة من خلال الأسواق التابعة لها في ظل الظروف الحالية.

وبينت مسئول قسم العلاقات الدولية أ. هيا الأغا، أهمية مشروع تطوير الخان في ظل سعي بلدية خان يونس إلى تطوير مشاريعها التنموية المدرجة في خطتها الاستراتيجية وتحسين خدماتها في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تأمين الخدمة المناسبة للمزارعين والتجار والوسطاء من خلال توفير مكان لتداول المنتجات الزراعية.

وأوضحت الأغا أن المشروع سيشمل إضافة مرافق جديدة وثلاجات زراعية جديدة وتهيئة مواقف السيارات بالإضافة إلى تزويد السوق بنظام الطاقة الشمسية تماشياً مع أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرةً في ذات السياق إلى أن البلدية تمكنت من إزالة (10) محلات من سوق الخان ضمن المرحلة الأولى للمشروع وذلك قبل نحو ستة شهور.

الجدير بالذكر أن المشروع جاء نتيجة للتعاون المشترك بين بلدية خان يونس ووزارة الزراعة الفلسطينية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، والذي يهدف إلى تطوير منطقة سوق الخان.