مبادرة شبابية لاعادة تدوير مخلفات البيئة في النصيرات

غزة-الرأي

نظم مركز زينة للتدريب والتطوير برعاية وزارة الشباب والرياضة مبادرة شبابية لتعزيز ثقافة إعادة تدوير مخلفات البيئة إلى أدوات صديقة للبيئة بغرض الحد من التلوث البيئي.

وتدعم وزارة الشباب والرياضة هذه المبادرة ضمن (60) مبادرة شبابية لتعزيز دور المراكز الشبابية وتنفيذ مبادرات تخدم المجتمع.

وتقوم على المبادرة سبع شابات يستهدفن استثمار مخلفات البلاستيك والزجاج والكرتون والملابس لإعادة صناعتها من جديد داخل المنزل بدلا من إلقائها في القمامة.

بدورها، تحدثت رئيسة المبادرة عطاف حمد أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة إعادة التدوير لاستثمار كافة الموارد المتوفرة لدى السكان في أكثر من استعمال.

وأضافت أن المبادرة يمكن أن تساهم بنشر النساء لثقافة جديدة لدى الأطفال للحد من التخلص من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها وبالتالي ضمان بيئة نظيفة.