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تربية الوسطى تبحث مع وفدٍ من الأسرى المحررين افتتاح مدرسة الأمل

31 آيار / مايو 2020 01:21

تربية الوسطى تبحث مع وفدٍ من الأسرى المحررين افتتاح مدرسة الأمل
تربية الوسطى تبحث مع وفدٍ من الأسرى المحررين افتتاح مدرسة الأمل

الوسطى- الرأي

 استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج وفداً من الأسرى المحررين من مدينة الأمل وسط قطاع غزة، ضم كل من أنور الأخرس وفؤاد أبو العمرين ومهند زقزوق، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.


و في بداية اللقاء رحب الحاج بوفد الأسرى وتحدث عن تقدير مديرية التربية والتعليم لتضحيات ودور الأسرى في بناء الوطن وبأنهم خير قدوة في البذل والتضحية، وقدم الحاج شرحاً عن انجازات المديرية وما تقوم به من برامج لتطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها.

 

 وهنأ الوفد مديرية الوسطى على انتهاء العام الدراسي وبداية امتحانات الثانوية العامة متمنياً التوفيق لجميع الطلبة، وبحث الوفد مع المديرية ترتيبات وتجهيزات افتتاح مدرسة الأمل وألية استكمال الاجراءات الفنية والإدارية المُهيئة لافتتاح المدرسة واستقبال الطلبة.

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